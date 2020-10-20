١ YER إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٨٨٠٤٩٨١ الروبي الموريشي

1 MUR = ٥٫٣١٧٧٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبي الموريشي

yer
YER
mur
MUR
١ YER٠٫١٨٨٠٥ MUR
٥ YER٠٫٩٤٠٢٤٩ MUR
١٠ YER١٫٨٨٠٥ MUR
٢٥ YER٤٫٧٠١٢٥ MUR
٥٠ YER٩٫٤٠٢٤٩ MUR
١٠٠ YER١٨٫٨٠٥ MUR
٥٠٠ YER٩٤٫٠٢٤٩ MUR
١٬٠٠٠ YER١٨٨٫٠٥ MUR
٥٬٠٠٠ YER٩٤٠٫٢٤٩ MUR
١٠٬٠٠٠ YER١٬٨٨٠٫٥ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى الريال اليمني

mur
MUR
yer
YER
١ MUR٥٫٣١٧٧٤ YER
٥ MUR٢٦٫٥٨٨٧ YER
١٠ MUR٥٣٫١٧٧٤ YER
٢٥ MUR١٣٢٫٩٤٤ YER
٥٠ MUR٢٦٥٫٨٨٧ YER
١٠٠ MUR٥٣١٫٧٧٤ YER
٥٠٠ MUR٢٬٦٥٨٫٨٧ YER
١٬٠٠٠ MUR٥٬٣١٧٫٧٤ YER
٥٬٠٠٠ MUR٢٦٬٥٨٨٫٧ YER
١٠٬٠٠٠ MUR٥٣٬١٧٧٫٤ YER

مخطط YER إلى MUR

1 YER = ٠ MUR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٨٨٥٨٠٫١٩٠٧٢
منخفض
٠٫١٨٢٨١٠٫١٨٢٧٤
المتوسط
٠٫١٨٦٣٦٠٫١٨٥٣٢
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي الموريشي info

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