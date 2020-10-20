١ YER إلى MTL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠١٥٩٠٦٤٦٢ Maltese Lira

1 MTL = ٦٢٨٫٦٧٥ YER

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Maltese Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Maltese Lira

yer
YER
mtl
MTL
١ YER٠٫٠٠١٥٩٠٦٥ MTL
٥ YER٠٫٠٠٧٩٥٣٢٣ MTL
١٠ YER٠٫٠١٥٩٠٦٥ MTL
٢٥ YER٠٫٠٣٩٧٦٦٢ MTL
٥٠ YER٠٫٠٧٩٥٣٢٣ MTL
١٠٠ YER٠٫١٥٩٠٦٥ MTL
٥٠٠ YER٠٫٧٩٥٣٢٣ MTL
١٬٠٠٠ YER١٫٥٩٠٦٥ MTL
٥٬٠٠٠ YER٧٫٩٥٣٢٣ MTL
١٠٬٠٠٠ YER١٥٫٩٠٦٥ MTL

حوِّل Maltese Lira إلى الريال اليمني

mtl
MTL
yer
YER
١ MTL٦٢٨٫٦٧٥ YER
٥ MTL٣٬١٤٣٫٣٨ YER
١٠ MTL٦٬٢٨٦٫٧٥ YER
٢٥ MTL١٥٬٧١٦٫٩ YER
٥٠ MTL٣١٬٤٣٣٫٨ YER
١٠٠ MTL٦٢٬٨٦٧٫٥ YER
٥٠٠ MTL٣١٤٬٣٣٨ YER
١٬٠٠٠ MTL٦٢٨٬٦٧٥ YER
٥٬٠٠٠ MTL٣٬١٤٣٬٣٨٠ YER
١٠٬٠٠٠ MTL٦٬٢٨٦٬٧٥٠ YER

مخطط YER إلى MTL

1 YER = ٠ MTL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Maltese Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

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