١ YER إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٥٧٥٥١٣٧ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ٦٫٣٤٧١٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الأوقية الموريتانية

yer
YER
mru
MRU
١ YER٠٫١٥٧٥٥١ MRU
٥ YER٠٫٧٨٧٧٥٧ MRU
١٠ YER١٫٥٧٥٥١ MRU
٢٥ YER٣٫٩٣٨٧٨ MRU
٥٠ YER٧٫٨٧٧٥٧ MRU
١٠٠ YER١٥٫٧٥٥١ MRU
٥٠٠ YER٧٨٫٧٧٥٧ MRU
١٬٠٠٠ YER١٥٧٫٥٥١ MRU
٥٬٠٠٠ YER٧٨٧٫٧٥٧ MRU
١٠٬٠٠٠ YER١٬٥٧٥٫٥١ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال اليمني

mru
MRU
yer
YER
١ MRU٦٫٣٤٧١٤ YER
٥ MRU٣١٫٧٣٥٧ YER
١٠ MRU٦٣٫٤٧١٤ YER
٢٥ MRU١٥٨٫٦٧٨ YER
٥٠ MRU٣١٧٫٣٥٧ YER
١٠٠ MRU٦٣٤٫٧١٤ YER
٥٠٠ MRU٣٬١٧٣٫٥٧ YER
١٬٠٠٠ MRU٦٬٣٤٧٫١٤ YER
٥٬٠٠٠ MRU٣١٬٧٣٥٫٧ YER
١٠٬٠٠٠ MRU٦٣٬٤٧١٫٤ YER

مخطط YER إلى MRU

1 YER = ٠ MRU

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٥٩٠١٠٫١٦٠٥٥
منخفض
٠٫١٥٥٩٩٠٫١٥٥٩٩
المتوسط
٠٫١٥٧٤٦٠٫١٥٨٢٠
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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