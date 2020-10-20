١ YER إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٣٢١٤٤٣٨٩ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٣١٫١٠٩٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الباتاكا الماكاوية

yer
YER
mop
MOP
١ YER٠٫٠٣٢١٤٤٤ MOP
٥ YER٠٫١٦٠٧٢٢ MOP
١٠ YER٠٫٣٢١٤٤٤ MOP
٢٥ YER٠٫٨٠٣٦١ MOP
٥٠ YER١٫٦٠٧٢٢ MOP
١٠٠ YER٣٫٢١٤٤٤ MOP
٥٠٠ YER١٦٫٠٧٢٢ MOP
١٬٠٠٠ YER٣٢٫١٤٤٤ MOP
٥٬٠٠٠ YER١٦٠٫٧٢٢ MOP
١٠٬٠٠٠ YER٣٢١٫٤٤٤ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الريال اليمني

mop
MOP
yer
YER
١ MOP٣١٫١٠٩٦ YER
٥ MOP١٥٥٫٥٤٨ YER
١٠ MOP٣١١٫٠٩٦ YER
٢٥ MOP٧٧٧٫٧٤١ YER
٥٠ MOP١٬٥٥٥٫٤٨ YER
١٠٠ MOP٣٬١١٠٫٩٦ YER
٥٠٠ MOP١٥٬٥٥٤٫٨ YER
١٬٠٠٠ MOP٣١٬١٠٩٫٦ YER
٥٬٠٠٠ MOP١٥٥٬٥٤٨ YER
١٠٬٠٠٠ MOP٣١١٬٠٩٦ YER

مخطط YER إلى MOP

1 YER = ٠ MOP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٢١٨٤٠٫٠٣٢٢٧١
منخفض
٠٫٠٣٢١٠٣٠٫٠٣٢١٠٢
المتوسط
٠٫٠٣٢١٤٢٠٫٠٣٢١٧١
التقلب
٠٫٠٥٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

More الباتاكا الماكاوية info

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