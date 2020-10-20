١ YER إلى MNT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٣٫٥٨٣٨٦٦ التوغريك المنغولي

1 MNT = ٠٫٠٧٣٦١٦٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى التوغريك المنغولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى التوغريك المنغولي

yer
YER
mnt
MNT
١ YER١٣٫٥٨٣٩ MNT
٥ YER٦٧٫٩١٩٣ MNT
١٠ YER١٣٥٫٨٣٩ MNT
٢٥ YER٣٣٩٫٥٩٧ MNT
٥٠ YER٦٧٩٫١٩٣ MNT
١٠٠ YER١٬٣٥٨٫٣٩ MNT
٥٠٠ YER٦٬٧٩١٫٩٣ MNT
١٬٠٠٠ YER١٣٬٥٨٣٫٩ MNT
٥٬٠٠٠ YER٦٧٬٩١٩٫٣ MNT
١٠٬٠٠٠ YER١٣٥٬٨٣٩ MNT

حوِّل التوغريك المنغولي إلى الريال اليمني

mnt
MNT
yer
YER
١ MNT٠٫٠٧٣٦١٦٧ YER
٥ MNT٠٫٣٦٨٠٨٤ YER
١٠ MNT٠٫٧٣٦١٦٧ YER
٢٥ MNT١٫٨٤٠٤٢ YER
٥٠ MNT٣٫٦٨٠٨٤ YER
١٠٠ MNT٧٫٣٦١٦٧ YER
٥٠٠ MNT٣٦٫٨٠٨٤ YER
١٬٠٠٠ MNT٧٣٫٦١٦٧ YER
٥٬٠٠٠ MNT٣٦٨٫٠٨٤ YER
١٠٬٠٠٠ MNT٧٣٦٫١٦٧ YER

مخطط YER إلى MNT

1 YER = ٠ MNT

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل التوغريك المنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٫٦٠٠١٣٫٦٠٠
منخفض
١٣٫٥٢٦١٣٫٤٩٧
المتوسط
١٣٫٥٦٨١٣٫٥٥٧
التقلب
٠٫٢٠٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mnt

MNT - التوغريك المنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التوغريك المنغولي هو سعر الصرف للزوج MNT إلى USD. رمز العملة لـ Mongolian Tugriks هو MNT. رمز العملة هو ₮.

More التوغريك المنغولي info

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