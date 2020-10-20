١ YER إلى MMK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٨٫٣٨٦١٢٧٨ الكيات البورمي

1 MMK = ٠٫١١٩٢٤٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكيات البورمي

yer
YER
mmk
MMK
١ YER٨٫٣٨٦١٣ MMK
٥ YER٤١٫٩٣٠٦ MMK
١٠ YER٨٣٫٨٦١٣ MMK
٢٥ YER٢٠٩٫٦٥٣ MMK
٥٠ YER٤١٩٫٣٠٦ MMK
١٠٠ YER٨٣٨٫٦١٣ MMK
٥٠٠ YER٤٬١٩٣٫٠٦ MMK
١٬٠٠٠ YER٨٬٣٨٦٫١٣ MMK
٥٬٠٠٠ YER٤١٬٩٣٠٫٦ MMK
١٠٬٠٠٠ YER٨٣٬٨٦١٫٣ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى الريال اليمني

mmk
MMK
yer
YER
١ MMK٠٫١١٩٢٤٥ YER
٥ MMK٠٫٥٩٦٢٢٣ YER
١٠ MMK١٫١٩٢٤٥ YER
٢٥ MMK٢٫٩٨١١١ YER
٥٠ MMK٥٫٩٦٢٢٣ YER
١٠٠ MMK١١٫٩٢٤٥ YER
٥٠٠ MMK٥٩٫٦٢٢٣ YER
١٬٠٠٠ MMK١١٩٫٢٤٥ YER
٥٬٠٠٠ MMK٥٩٦٫٢٢٣ YER
١٠٬٠٠٠ MMK١٬١٩٢٫٤٥ YER

مخطط YER إلى MMK

1 YER = ٠ MMK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٣٩٥٣٨٫٤٠٤٤
منخفض
٨٫٣٧٥٢٨٫٣٤٧٩
المتوسط
٨٫٣٨٣٧٨٫٣٨٤٠
التقلب
٠٫٠٧٪؜٠٫١١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

More الكيات البورمي info

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