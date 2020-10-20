١ YER إلى MMK

١ الريال اليمني =
٨٫٣٨٦١٢٧٨ الكيات البورمي
1 MMK = ٠٫١١٩٢٤٥ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٨٫٣٨٦١٢٧٨ الكيات البورمي
1 MMK = ٠٫١١٩٢٤٥ YER
YER
MMK
|١ YER
|٨٫٣٨٦١٣ MMK
|٥ YER
|٤١٫٩٣٠٦ MMK
|١٠ YER
|٨٣٫٨٦١٣ MMK
|٢٥ YER
|٢٠٩٫٦٥٣ MMK
|٥٠ YER
|٤١٩٫٣٠٦ MMK
|١٠٠ YER
|٨٣٨٫٦١٣ MMK
|٥٠٠ YER
|٤٬١٩٣٫٠٦ MMK
|١٬٠٠٠ YER
|٨٬٣٨٦٫١٣ MMK
|٥٬٠٠٠ YER
|٤١٬٩٣٠٫٦ MMK
|١٠٬٠٠٠ YER
|٨٣٬٨٦١٫٣ MMK
1 YER = ٠ MMK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٨٫٣٩٥٣
|٨٫٤٠٤٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٨٫٣٧٥٢
|٨٫٣٤٧٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٨٫٣٨٣٧
|٨٫٣٨٤٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٧٪
|٠٫١١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.More الكيات البورمي info
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