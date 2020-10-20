١ YER إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫٢٢٧٩٦٠٨٠ الدينار المقدوني

1 MKD = ٤٫٣٨٦٧٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار المقدوني

yer
YER
mkd
MKD
١ YER٠٫٢٢٧٩٦١ MKD
٥ YER١٫١٣٩٨ MKD
١٠ YER٢٫٢٧٩٦١ MKD
٢٥ YER٥٫٦٩٩٠٢ MKD
٥٠ YER١١٫٣٩٨ MKD
١٠٠ YER٢٢٫٧٩٦١ MKD
٥٠٠ YER١١٣٫٩٨ MKD
١٬٠٠٠ YER٢٢٧٫٩٦١ MKD
٥٬٠٠٠ YER١٬١٣٩٫٨ MKD
١٠٬٠٠٠ YER٢٬٢٧٩٫٦١ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى الريال اليمني

mkd
MKD
yer
YER
١ MKD٤٫٣٨٦٧٢ YER
٥ MKD٢١٫٩٣٣٦ YER
١٠ MKD٤٣٫٨٦٧٢ YER
٢٥ MKD١٠٩٫٦٦٨ YER
٥٠ MKD٢١٩٫٣٣٦ YER
١٠٠ MKD٤٣٨٫٦٧٢ YER
٥٠٠ MKD٢٬١٩٣٫٣٦ YER
١٬٠٠٠ MKD٤٬٣٨٦٫٧٢ YER
٥٬٠٠٠ MKD٢١٬٩٣٣٫٦ YER
١٠٬٠٠٠ MKD٤٣٬٨٦٧٫٢ YER

مخطط YER إلى MKD

1 YER = ٠ MKD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٣٠٧٠٠٫٢٣١٣٥
منخفض
٠٫٢٢٥٦٠٠٫٢٢٥٦٠
المتوسط
٠٫٢٢٨٧٤٠٫٢٢٨٥١
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

More الدينار المقدوني info

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