١ YER إلى MGF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٩٢٫٢١٣٩٥٣ Malagasy Franc

1 MGF = ٠٫٠١٠٨٤٤٣ YER

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Malagasy Franc

yer
YER
mgf
MGF
١ YER٩٢٫٢١٤ MGF
٥ YER٤٦١٫٠٧ MGF
١٠ YER٩٢٢٫١٤ MGF
٢٥ YER٢٬٣٠٥٫٣٥ MGF
٥٠ YER٤٬٦١٠٫٧ MGF
١٠٠ YER٩٬٢٢١٫٤ MGF
٥٠٠ YER٤٦٬١٠٧ MGF
١٬٠٠٠ YER٩٢٬٢١٤ MGF
٥٬٠٠٠ YER٤٦١٬٠٧٠ MGF
١٠٬٠٠٠ YER٩٢٢٬١٤٠ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الريال اليمني

mgf
MGF
yer
YER
١ MGF٠٫٠١٠٨٤٤٣ YER
٥ MGF٠٫٠٥٤٢٢١٧ YER
١٠ MGF٠٫١٠٨٤٤٣ YER
٢٥ MGF٠٫٢٧١١٠٩ YER
٥٠ MGF٠٫٥٤٢٢١٧ YER
١٠٠ MGF١٫٠٨٤٤٣ YER
٥٠٠ MGF٥٫٤٢٢١٧ YER
١٬٠٠٠ MGF١٠٫٨٤٤٣ YER
٥٬٠٠٠ MGF٥٤٫٢٢١٧ YER
١٠٬٠٠٠ MGF١٠٨٫٤٤٣ YER

مخطط YER إلى MGF

1 YER = ٠ MGF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٨٫٤٣٨١٨٫٤٣٨
منخفض
١٧٫٧٥٣١٧٫٣٥١
المتوسط
١٧٫٨٩٢١٧٫٧٣٢
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

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