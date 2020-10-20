١ YER إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٨٫٤٣٦١٣٨ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٠٫٠٥٤٢٤١٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الأرياري المدغشقري

yer
YER
mga
MGA
١ YER١٨٫٤٣٦١ MGA
٥ YER٩٢٫١٨٠٧ MGA
١٠ YER١٨٤٫٣٦١ MGA
٢٥ YER٤٦٠٫٩٠٣ MGA
٥٠ YER٩٢١٫٨٠٧ MGA
١٠٠ YER١٬٨٤٣٫٦١ MGA
٥٠٠ YER٩٬٢١٨٫٠٧ MGA
١٬٠٠٠ YER١٨٬٤٣٦٫١ MGA
٥٬٠٠٠ YER٩٢٬١٨٠٫٧ MGA
١٠٬٠٠٠ YER١٨٤٬٣٦١ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى الريال اليمني

mga
MGA
yer
YER
١ MGA٠٫٠٥٤٢٤١٣ YER
٥ MGA٠٫٢٧١٢٠٦ YER
١٠ MGA٠٫٥٤٢٤١٣ YER
٢٥ MGA١٫٣٥٦٠٣ YER
٥٠ MGA٢٫٧١٢٠٦ YER
١٠٠ MGA٥٫٤٢٤١٣ YER
٥٠٠ MGA٢٧٫١٢٠٦ YER
١٬٠٠٠ MGA٥٤٫٢٤١٣ YER
٥٬٠٠٠ MGA٢٧١٫٢٠٦ YER
١٠٬٠٠٠ MGA٥٤٢٫٤١٣ YER

مخطط YER إلى MGA

1 YER = ٠ MGA

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٨٫٤٣٨١٨٫٤٣٨
منخفض
١٧٫٧٥٣١٧٫٣٥١
المتوسط
١٧٫٨٩٢١٧٫٧٣٢
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

More الأرياري المدغشقري info

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