١ YER إلى MDL

١ الريال اليمني =
٠٫٠٧١٣٩٣٦١٢ الليو المولدوفي
1 MDL = ١٤٫٠٠٦٩ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٧١٣٩٣٦١٢ الليو المولدوفي
1 MDL = ١٤٫٠٠٦٩ YER
YER
MDL
|١ YER
|٠٫٠٧١٣٩٣٦ MDL
|٥ YER
|٠٫٣٥٦٩٦٨ MDL
|١٠ YER
|٠٫٧١٣٩٣٦ MDL
|٢٥ YER
|١٫٧٨٤٨٤ MDL
|٥٠ YER
|٣٫٥٦٩٦٨ MDL
|١٠٠ YER
|٧٫١٣٩٣٦ MDL
|٥٠٠ YER
|٣٥٫٦٩٦٨ MDL
|١٬٠٠٠ YER
|٧١٫٣٩٣٦ MDL
|٥٬٠٠٠ YER
|٣٥٦٫٩٦٨ MDL
|١٠٬٠٠٠ YER
|٧١٣٫٩٣٦ MDL
1 YER = ٠ MDL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٧١٦٣٠
|٠٫٠٧١٦٣٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٧٠٠٥٥
|٠٫٠٧٠٠٥٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٧١٠٥١
|٠٫٠٧٠٨٣٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.More الليو المولدوفي info
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