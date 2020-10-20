١ YER إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٧١٣٩٣٦١٢ الليو المولدوفي

1 MDL = ١٤٫٠٠٦٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليو المولدوفي

yer
YER
mdl
MDL
١ YER٠٫٠٧١٣٩٣٦ MDL
٥ YER٠٫٣٥٦٩٦٨ MDL
١٠ YER٠٫٧١٣٩٣٦ MDL
٢٥ YER١٫٧٨٤٨٤ MDL
٥٠ YER٣٫٥٦٩٦٨ MDL
١٠٠ YER٧٫١٣٩٣٦ MDL
٥٠٠ YER٣٥٫٦٩٦٨ MDL
١٬٠٠٠ YER٧١٫٣٩٣٦ MDL
٥٬٠٠٠ YER٣٥٦٫٩٦٨ MDL
١٠٬٠٠٠ YER٧١٣٫٩٣٦ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى الريال اليمني

mdl
MDL
yer
YER
١ MDL١٤٫٠٠٦٩ YER
٥ MDL٧٠٫٠٣٤٣ YER
١٠ MDL١٤٠٫٠٦٩ YER
٢٥ MDL٣٥٠٫١٧١ YER
٥٠ MDL٧٠٠٫٣٤٣ YER
١٠٠ MDL١٬٤٠٠٫٦٩ YER
٥٠٠ MDL٧٬٠٠٣٫٤٣ YER
١٬٠٠٠ MDL١٤٬٠٠٦٫٩ YER
٥٬٠٠٠ MDL٧٠٬٠٣٤٫٣ YER
١٠٬٠٠٠ MDL١٤٠٬٠٦٩ YER

مخطط YER إلى MDL

1 YER = ٠ MDL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧١٦٣٠٠٫٠٧١٦٣٠
منخفض
٠٫٠٧٠٠٥٥٠٫٠٧٠٠٥٥
المتوسط
٠٫٠٧١٠٥١٠٫٠٧٠٨٣٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info

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