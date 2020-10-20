١ YER إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٩٤٠٨٦٢٢ الدينار الليبي

1 LYD = ٥١٫٥٢٣٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار الليبي

yer
YER
lyd
LYD
١ YER٠٫٠١٩٤٠٨٦ LYD
٥ YER٠٫٠٩٧٠٤٣١ LYD
١٠ YER٠٫١٩٤٠٨٦ LYD
٢٥ YER٠٫٤٨٥٢١٦ LYD
٥٠ YER٠٫٩٧٠٤٣١ LYD
١٠٠ YER١٫٩٤٠٨٦ LYD
٥٠٠ YER٩٫٧٠٤٣١ LYD
١٬٠٠٠ YER١٩٫٤٠٨٦ LYD
٥٬٠٠٠ YER٩٧٫٠٤٣١ LYD
١٠٬٠٠٠ YER١٩٤٫٠٨٦ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى الريال اليمني

lyd
LYD
yer
YER
١ LYD٥١٫٥٢٣٥ YER
٥ LYD٢٥٧٫٦١٧ YER
١٠ LYD٥١٥٫٢٣٥ YER
٢٥ LYD١٬٢٨٨٫٠٩ YER
٥٠ LYD٢٬٥٧٦٫١٧ YER
١٠٠ LYD٥٬١٥٢٫٣٥ YER
٥٠٠ LYD٢٥٬٧٦١٫٧ YER
١٬٠٠٠ LYD٥١٬٥٢٣٫٥ YER
٥٬٠٠٠ LYD٢٥٧٬٦١٧ YER
١٠٬٠٠٠ LYD٥١٥٬٢٣٥ YER

مخطط YER إلى LYD

1 YER = ٠ LYD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٩٤٧٦٠٫٠١٩٥٣٤
منخفض
٠٫٠١٩٢٩١٠٫٠١٩٢٠٧
المتوسط
٠٫٠١٩٣٩٢٠٫٠١٩٣٩٧
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

More الدينار الليبي info

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