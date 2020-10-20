١ YER إلى LVL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٢٦٠٢٩٧٩٦ اللاتس اللاتفي

1 LVL = ٣٨٤٫١٧٥ YER

LVL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى اللاتس اللاتفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى اللاتس اللاتفي

yer
YER
lvl
LVL
١ YER٠٫٠٠٢٦٠٢٩٨ LVL
٥ YER٠٫٠١٣٠١٤٩ LVL
١٠ YER٠٫٠٢٦٠٢٩٨ LVL
٢٥ YER٠٫٠٦٥٠٧٤٥ LVL
٥٠ YER٠٫١٣٠١٤٩ LVL
١٠٠ YER٠٫٢٦٠٢٩٨ LVL
٥٠٠ YER١٫٣٠١٤٩ LVL
١٬٠٠٠ YER٢٫٦٠٢٩٨ LVL
٥٬٠٠٠ YER١٣٫٠١٤٩ LVL
١٠٬٠٠٠ YER٢٦٫٠٢٩٨ LVL

حوِّل اللاتس اللاتفي إلى الريال اليمني

lvl
LVL
yer
YER
١ LVL٣٨٤٫١٧٥ YER
٥ LVL١٬٩٢٠٫٨٨ YER
١٠ LVL٣٬٨٤١٫٧٥ YER
٢٥ LVL٩٬٦٠٤٫٣٨ YER
٥٠ LVL١٩٬٢٠٨٫٨ YER
١٠٠ LVL٣٨٬٤١٧٫٥ YER
٥٠٠ LVL١٩٢٬٠٨٨ YER
١٬٠٠٠ LVL٣٨٤٬١٧٥ YER
٥٬٠٠٠ LVL١٬٩٢٠٬٨٨٠ YER
١٠٬٠٠٠ LVL٣٬٨٤١٬٧٥٠ YER

مخطط YER إلى LVL

1 YER = ٠ LVL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل اللاتس اللاتفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lvl

LVL - اللاتس اللاتفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.

More اللاتس اللاتفي info

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