١ YER إلى LUNA

١ الريال اليمني =
٠٫٠١١٧٨٦٢٦٧٨٦٨٦٧١ Terra
1 LUNA = ٨٤٫٨٤٤٥ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠١١٧٨٦٢٦٧٨٦٨٦٧١ Terra
1 LUNA = ٨٤٫٨٤٤٥ YER
YER
LUNA
|١ YER
|٠٫٠١١٧٨٦٣ LUNA
|٥ YER
|٠٫٠٥٨٩٣١٣ LUNA
|١٠ YER
|٠٫١١٧٨٦٣ LUNA
|٢٥ YER
|٠٫٢٩٤٦٥٧ LUNA
|٥٠ YER
|٠٫٥٨٩٣١٣ LUNA
|١٠٠ YER
|١٫١٧٨٦٣ LUNA
|٥٠٠ YER
|٥٫٨٩٣١٣ LUNA
|١٬٠٠٠ YER
|١١٫٧٨٦٣ LUNA
|٥٬٠٠٠ YER
|٥٨٫٩٣١٣ LUNA
|١٠٬٠٠٠ YER
|١١٧٫٨٦٣ LUNA
LUNA
YER
|١ LUNA
|٨٤٫٨٤٤٥ YER
|٥ LUNA
|٤٢٤٫٢٢٢ YER
|١٠ LUNA
|٨٤٨٫٤٤٥ YER
|٢٥ LUNA
|٢٬١٢١٫١١ YER
|٥٠ LUNA
|٤٬٢٤٢٫٢٢ YER
|١٠٠ LUNA
|٨٬٤٨٤٫٤٥ YER
|٥٠٠ LUNA
|٤٢٬٤٢٢٫٢ YER
|١٬٠٠٠ LUNA
|٨٤٬٨٤٤٫٥ YER
|٥٬٠٠٠ LUNA
|٤٢٤٬٢٢٢ YER
|١٠٬٠٠٠ LUNA
|٨٤٨٬٤٤٥ YER
1 YER = ٠ LUNA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٥٣١٠
|٠٫٠١٥٣١٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٩٠٢٢
|٠٫٠٠٦٩٠٢٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١١٢٧٩
|٠٫٠١١١٤٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٢٫٥٨٪
|١٢٫٧٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.More Terra info
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