١ YER إلى LUNA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠١١٧٨٦٢٦٧٨٦٨٦٧١ Terra

1 LUNA = ٨٤٫٨٤٤٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٠٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Terra

yer
YER
luna
LUNA
١ YER٠٫٠١١٧٨٦٣ LUNA
٥ YER٠٫٠٥٨٩٣١٣ LUNA
١٠ YER٠٫١١٧٨٦٣ LUNA
٢٥ YER٠٫٢٩٤٦٥٧ LUNA
٥٠ YER٠٫٥٨٩٣١٣ LUNA
١٠٠ YER١٫١٧٨٦٣ LUNA
٥٠٠ YER٥٫٨٩٣١٣ LUNA
١٬٠٠٠ YER١١٫٧٨٦٣ LUNA
٥٬٠٠٠ YER٥٨٫٩٣١٣ LUNA
١٠٬٠٠٠ YER١١٧٫٨٦٣ LUNA

حوِّل Terra إلى الريال اليمني

luna
LUNA
yer
YER
١ LUNA٨٤٫٨٤٤٥ YER
٥ LUNA٤٢٤٫٢٢٢ YER
١٠ LUNA٨٤٨٫٤٤٥ YER
٢٥ LUNA٢٬١٢١٫١١ YER
٥٠ LUNA٤٬٢٤٢٫٢٢ YER
١٠٠ LUNA٨٬٤٨٤٫٤٥ YER
٥٠٠ LUNA٤٢٬٤٢٢٫٢ YER
١٬٠٠٠ LUNA٨٤٬٨٤٤٫٥ YER
٥٬٠٠٠ LUNA٤٢٤٬٢٢٢ YER
١٠٬٠٠٠ LUNA٨٤٨٬٤٤٥ YER

مخطط YER إلى LUNA

1 YER = ٠ LUNA

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٥٣١٠٠٫٠١٥٣١٠
منخفض
٠٫٠٠٦٩٠٢٢٠٫٠٠٦٩٠٢٢
المتوسط
٠٫٠١١٢٧٩٠٫٠١١١٤٥
التقلب
١٢٫٥٨٪؜١٢٫٧٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

More Terra info

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