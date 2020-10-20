١ YER إلى LTL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٢٧٨٨٢٣٠ الليتاس اللتواني

1 LTL = ٧٨٫١٩٦٩ YER

LTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليتاس اللتواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليتاس اللتواني

yer
YER
ltl
LTL
١ YER٠٫٠١٢٧٨٨٢ LTL
٥ YER٠٫٠٦٣٩٤١٢ LTL
١٠ YER٠٫١٢٧٨٨٢ LTL
٢٥ YER٠٫٣١٩٧٠٦ LTL
٥٠ YER٠٫٦٣٩٤١٢ LTL
١٠٠ YER١٫٢٧٨٨٢ LTL
٥٠٠ YER٦٫٣٩٤١٢ LTL
١٬٠٠٠ YER١٢٫٧٨٨٢ LTL
٥٬٠٠٠ YER٦٣٫٩٤١٢ LTL
١٠٬٠٠٠ YER١٢٧٫٨٨٢ LTL

حوِّل الليتاس اللتواني إلى الريال اليمني

ltl
LTL
yer
YER
١ LTL٧٨٫١٩٦٩ YER
٥ LTL٣٩٠٫٩٨٥ YER
١٠ LTL٧٨١٫٩٦٩ YER
٢٥ LTL١٬٩٥٤٫٩٢ YER
٥٠ LTL٣٬٩٠٩٫٨٥ YER
١٠٠ LTL٧٬٨١٩٫٦٩ YER
٥٠٠ LTL٣٩٬٠٩٨٫٥ YER
١٬٠٠٠ LTL٧٨٬١٩٦٫٩ YER
٥٬٠٠٠ LTL٣٩٠٬٩٨٥ YER
١٠٬٠٠٠ LTL٧٨١٬٩٦٩ YER

مخطط YER إلى LTL

1 YER = ٠ LTL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليتاس اللتواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ltl

LTL - الليتاس اللتواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.

More الليتاس اللتواني info

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