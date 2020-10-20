١ YER إلى LTC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠٥٦٦٨٩٣٩٦٣١٥ Litecoin

1 LTC = ١٧٬٦٤٠٫٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Litecoin التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Litecoin

yer
YER
ltc
LTC
١ YER٠٫٠٠٠٠٥٦٦٨٩٤ LTC
٥ YER٠٫٠٠٠٢٨٣٤٤٧ LTC
١٠ YER٠٫٠٠٠٥٦٦٨٩٤ LTC
٢٥ YER٠٫٠٠١٤١٧٢٣ LTC
٥٠ YER٠٫٠٠٢٨٣٤٤٧ LTC
١٠٠ YER٠٫٠٠٥٦٦٨٩٤ LTC
٥٠٠ YER٠٫٠٢٨٣٤٤٧ LTC
١٬٠٠٠ YER٠٫٠٥٦٦٨٩٤ LTC
٥٬٠٠٠ YER٠٫٢٨٣٤٤٧ LTC
١٠٬٠٠٠ YER٠٫٥٦٦٨٩٤ LTC

حوِّل Litecoin إلى الريال اليمني

ltc
LTC
yer
YER
١ LTC١٧٬٦٤٠ YER
٥ LTC٨٨٬١٩٩٫٩ YER
١٠ LTC١٧٦٬٤٠٠ YER
٢٥ LTC٤٤١٬٠٠٠ YER
٥٠ LTC٨٨١٬٩٩٩ YER
١٠٠ LTC١٬٧٦٤٬٠٠٠ YER
٥٠٠ LTC٨٬٨١٩٬٩٩٠ YER
١٬٠٠٠ LTC١٧٬٦٤٠٬٠٠٠ YER
٥٬٠٠٠ LTC٨٨٬١٩٩٬٩٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ LTC١٧٦٬٤٠٠٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى LTC

1 YER = ٠ LTC

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Litecoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٥٧٣٦٨٠٫٠٠٠٠٥٧٣٦٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٦٧٨٣٠٫٠٠٠٠٣٨٦٦٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٥٢٢٣١٠٫٠٠٠٠٤٨٩١١
التقلب
٢٫٤٣٪؜٢٫٩٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ltc

LTC - Litecoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Litecoin هو سعر الصرف للزوج LTC إلى USD. رمز العملة لـ Litecoin هو LTC. رمز العملة هو Ł.

More Litecoin info

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