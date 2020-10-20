١ YER إلى LRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٧٧٤٥١٨٨٣ الدولار الليبيري

1 LRD = ١٫٢٩١١٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الليبيري

yer
YER
lrd
LRD
١ YER٠٫٧٧٤٥١٩ LRD
٥ YER٣٫٨٧٢٥٩ LRD
١٠ YER٧٫٧٤٥١٩ LRD
٢٥ YER١٩٫٣٦٣ LRD
٥٠ YER٣٨٫٧٢٥٩ LRD
١٠٠ YER٧٧٫٤٥١٩ LRD
٥٠٠ YER٣٨٧٫٢٥٩ LRD
١٬٠٠٠ YER٧٧٤٫٥١٩ LRD
٥٬٠٠٠ YER٣٬٨٧٢٫٥٩ LRD
١٠٬٠٠٠ YER٧٬٧٤٥٫١٩ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى الريال اليمني

lrd
LRD
yer
YER
١ LRD١٫٢٩١١٢ YER
٥ LRD٦٫٤٥٥٦٢ YER
١٠ LRD١٢٫٩١١٢ YER
٢٥ LRD٣٢٫٢٧٨١ YER
٥٠ LRD٦٤٫٥٥٦٢ YER
١٠٠ LRD١٢٩٫١١٢ YER
٥٠٠ LRD٦٤٥٫٥٦٢ YER
١٬٠٠٠ LRD١٬٢٩١٫١٢ YER
٥٬٠٠٠ LRD٦٬٤٥٥٫٦٢ YER
١٠٬٠٠٠ LRD١٢٬٩١١٫٢ YER

مخطط YER إلى LRD

1 YER = ٠ LRD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٨٠١٧٠٫٧٨٠١٧
منخفض
٠٫٧٧٣٥١٠٫٧٦٣٤٩
المتوسط
٠٫٧٧٦٠٠٠٫٧٧٣٦٧
التقلب
٠٫٢١٪؜٠٫٢٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

More الدولار الليبيري info

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