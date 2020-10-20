١ YER إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٢١٦٢٦٩٨ الروبية السريلانكية

1 LKR = ٠٫٨٢٢١٨٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبية السريلانكية

yer
YER
lkr
LKR
١ YER١٫٢١٦٢٧ LKR
٥ YER٦٫٠٨١٣٥ LKR
١٠ YER١٢٫١٦٢٧ LKR
٢٥ YER٣٠٫٤٠٦٧ LKR
٥٠ YER٦٠٫٨١٣٥ LKR
١٠٠ YER١٢١٫٦٢٧ LKR
٥٠٠ YER٦٠٨٫١٣٥ LKR
١٬٠٠٠ YER١٬٢١٦٫٢٧ LKR
٥٬٠٠٠ YER٦٬٠٨١٫٣٥ LKR
١٠٬٠٠٠ YER١٢٬١٦٢٫٧ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى الريال اليمني

lkr
LKR
yer
YER
١ LKR٠٫٨٢٢١٨٦ YER
٥ LKR٤٫١١٠٩٣ YER
١٠ LKR٨٫٢٢١٨٦ YER
٢٥ LKR٢٠٫٥٥٤٧ YER
٥٠ LKR٤١٫١٠٩٣ YER
١٠٠ LKR٨٢٫٢١٨٦ YER
٥٠٠ LKR٤١١٫٠٩٣ YER
١٬٠٠٠ LKR٨٢٢٫١٨٦ YER
٥٬٠٠٠ LKR٤٬١١٠٫٩٣ YER
١٠٬٠٠٠ LKR٨٬٢٢١٫٨٦ YER

مخطط YER إلى LKR

1 YER = ٠ LKR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٢٢٣٢١٫٢٢٣٢
منخفض
١٫٢٠٦٢١٫١٨١٦
المتوسط
١٫٢١٥٧١٫٢٠٢٧
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السريلانكية info

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