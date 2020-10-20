١ YER إلى LINK

١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٠٣٠١٤٧٣٣٢١٤٥٦ Chainlink
1 LINK = ٣٬٣١٧٫٠٤ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٠٣٠١٤٧٣٣٢١٤٥٦ Chainlink
1 LINK = ٣٬٣١٧٫٠٤ YER
YER
LINK
|١ YER
|٠٫٠٠٠٣٠١٤٧٣ LINK
|٥ YER
|٠٫٠٠١٥٠٧٣٧ LINK
|١٠ YER
|٠٫٠٠٣٠١٤٧٣ LINK
|٢٥ YER
|٠٫٠٠٧٥٣٦٨٣ LINK
|٥٠ YER
|٠٫٠١٥٠٧٣٧ LINK
|١٠٠ YER
|٠٫٠٣٠١٤٧٣ LINK
|٥٠٠ YER
|٠٫١٥٠٧٣٧ LINK
|١٬٠٠٠ YER
|٠٫٣٠١٤٧٣ LINK
|٥٬٠٠٠ YER
|١٫٥٠٧٣٧ LINK
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣٫٠١٤٧٣ LINK
LINK
YER
|١ LINK
|٣٬٣١٧٫٠٤ YER
|٥ LINK
|١٦٬٥٨٥٫٢ YER
|١٠ LINK
|٣٣٬١٧٠٫٤ YER
|٢٥ LINK
|٨٢٬٩٢٦٫١ YER
|٥٠ LINK
|١٦٥٬٨٥٢ YER
|١٠٠ LINK
|٣٣١٬٧٠٤ YER
|٥٠٠ LINK
|١٬٦٥٨٬٥٢٠ YER
|١٬٠٠٠ LINK
|٣٬٣١٧٬٠٤٠ YER
|٥٬٠٠٠ LINK
|١٦٬٥٨٥٬٢٠٠ YER
|١٠٬٠٠٠ LINK
|٣٣٬١٧٠٬٤٠٠ YER
1 YER = ٠ LINK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٠٢٨٦
|٠٫٠٠٠٣٠٧٧٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٢٥٣٥
|٠٫٠٠٠٢١٢٩٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٦٩٢٤
|٠٫٠٠٠٢٦٣٨٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٤٣٪
|٤٫٠٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.More Chainlink info
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