١ YER إلى LINK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٣٠١٤٧٣٣٢١٤٥٦ Chainlink

1 LINK = ٣٬٣١٧٫٠٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Chainlink التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Chainlink

yer
YER
link
LINK
١ YER٠٫٠٠٠٣٠١٤٧٣ LINK
٥ YER٠٫٠٠١٥٠٧٣٧ LINK
١٠ YER٠٫٠٠٣٠١٤٧٣ LINK
٢٥ YER٠٫٠٠٧٥٣٦٨٣ LINK
٥٠ YER٠٫٠١٥٠٧٣٧ LINK
١٠٠ YER٠٫٠٣٠١٤٧٣ LINK
٥٠٠ YER٠٫١٥٠٧٣٧ LINK
١٬٠٠٠ YER٠٫٣٠١٤٧٣ LINK
٥٬٠٠٠ YER١٫٥٠٧٣٧ LINK
١٠٬٠٠٠ YER٣٫٠١٤٧٣ LINK

حوِّل Chainlink إلى الريال اليمني

link
LINK
yer
YER
١ LINK٣٬٣١٧٫٠٤ YER
٥ LINK١٦٬٥٨٥٫٢ YER
١٠ LINK٣٣٬١٧٠٫٤ YER
٢٥ LINK٨٢٬٩٢٦٫١ YER
٥٠ LINK١٦٥٬٨٥٢ YER
١٠٠ LINK٣٣١٬٧٠٤ YER
٥٠٠ LINK١٬٦٥٨٬٥٢٠ YER
١٬٠٠٠ LINK٣٬٣١٧٬٠٤٠ YER
٥٬٠٠٠ LINK١٦٬٥٨٥٬٢٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ LINK٣٣٬١٧٠٬٤٠٠ YER

مخطط YER إلى LINK

1 YER = ٠ LINK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Chainlink

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٠٢٨٦٠٫٠٠٠٣٠٧٧٦
منخفض
٠٫٠٠٠٢٢٥٣٥٠٫٠٠٠٢١٢٩٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٦٩٢٤٠٫٠٠٠٢٦٣٨٨
التقلب
٣٫٤٣٪؜٤٫٠٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
link

LINK - Chainlink

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.

More Chainlink info

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