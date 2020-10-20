١ YER إلى LBP

١ الريال اليمني =
٣٦٥٫٠٤٤٢٥ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٠٠٢٧٣٩٣٩ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٣٦٥٫٠٤٤٢٥ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٠٠٢٧٣٩٣٩ YER
YER
LBP
|١ YER
|٣٦٥٫٠٤٤ LBP
|٥ YER
|١٬٨٢٥٫٢٢ LBP
|١٠ YER
|٣٬٦٥٠٫٤٤ LBP
|٢٥ YER
|٩٬١٢٦٫١١ LBP
|٥٠ YER
|١٨٬٢٥٢٫٢ LBP
|١٠٠ YER
|٣٦٬٥٠٤٫٤ LBP
|٥٠٠ YER
|١٨٢٬٥٢٢ LBP
|١٬٠٠٠ YER
|٣٦٥٬٠٤٤ LBP
|٥٬٠٠٠ YER
|١٬٨٢٥٬٢٢٠ LBP
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣٬٦٥٠٬٤٤٠ LBP
1 YER = ٠ LBP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٦٨٫١٧
|٣٦٨٫٤٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٥٧٫٥٢
|٣٥٧٫٣٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٦٢٫٧٥
|٣٦٣٫٠٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٥٪
|٠٫٩٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.More الجنيه اللبناني info
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