١ YER إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٣٦٥٫٠٤٤٢٥ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٠٠٢٧٣٩٣٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه اللبناني

yer
YER
lbp
LBP
١ YER٣٦٥٫٠٤٤ LBP
٥ YER١٬٨٢٥٫٢٢ LBP
١٠ YER٣٬٦٥٠٫٤٤ LBP
٢٥ YER٩٬١٢٦٫١١ LBP
٥٠ YER١٨٬٢٥٢٫٢ LBP
١٠٠ YER٣٦٬٥٠٤٫٤ LBP
٥٠٠ YER١٨٢٬٥٢٢ LBP
١٬٠٠٠ YER٣٦٥٬٠٤٤ LBP
٥٬٠٠٠ YER١٬٨٢٥٬٢٢٠ LBP
١٠٬٠٠٠ YER٣٬٦٥٠٬٤٤٠ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى الريال اليمني

lbp
LBP
yer
YER
١ LBP٠٫٠٠٢٧٣٩٣٩ YER
٥ LBP٠٫٠١٣٦٩٧ YER
١٠ LBP٠٫٠٢٧٣٩٣٩ YER
٢٥ LBP٠٫٠٦٨٤٨٤٨ YER
٥٠ LBP٠٫١٣٦٩٧ YER
١٠٠ LBP٠٫٢٧٣٩٣٩ YER
٥٠٠ LBP١٫٣٦٩٧ YER
١٬٠٠٠ LBP٢٫٧٣٩٣٩ YER
٥٬٠٠٠ LBP١٣٫٦٩٧ YER
١٠٬٠٠٠ LBP٢٧٫٣٩٣٩ YER

مخطط YER إلى LBP

1 YER = ٠ LBP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٦٨٫١٧٣٦٨٫٤٩
منخفض
٣٥٧٫٥٢٣٥٧٫٣٢
المتوسط
٣٦٢٫٧٥٣٦٣٫٠٩
التقلب
٠٫٩٥٪؜٠٫٩٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه اللبناني info

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