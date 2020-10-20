١ YER إلى LAK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٨٨٫٤٣٠٤٦٧ الكيب اللاوسي

1 LAK = ٠٫٠١١٣٠٨٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكيب اللاوسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكيب اللاوسي

yer
YER
lak
LAK
١ YER٨٨٫٤٣٠٥ LAK
٥ YER٤٤٢٫١٥٢ LAK
١٠ YER٨٨٤٫٣٠٥ LAK
٢٥ YER٢٬٢١٠٫٧٦ LAK
٥٠ YER٤٬٤٢١٫٥٢ LAK
١٠٠ YER٨٬٨٤٣٫٠٥ LAK
٥٠٠ YER٤٤٬٢١٥٫٢ LAK
١٬٠٠٠ YER٨٨٬٤٣٠٫٥ LAK
٥٬٠٠٠ YER٤٤٢٬١٥٢ LAK
١٠٬٠٠٠ YER٨٨٤٬٣٠٥ LAK

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال اليمني

lak
LAK
yer
YER
١ LAK٠٫٠١١٣٠٨٣ YER
٥ LAK٠٫٠٥٦٥٤١٦ YER
١٠ LAK٠٫١١٣٠٨٣ YER
٢٥ LAK٠٫٢٨٢٧٠٨ YER
٥٠ LAK٠٫٥٦٥٤١٦ YER
١٠٠ LAK١٫١٣٠٨٣ YER
٥٠٠ LAK٥٫٦٥٤١٦ YER
١٬٠٠٠ LAK١١٫٣٠٨٣ YER
٥٬٠٠٠ LAK٥٦٫٥٤١٦ YER
١٠٬٠٠٠ LAK١١٣٫٠٨٣ YER

مخطط YER إلى LAK

1 YER = ٠ LAK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكيب اللاوسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٨٫٦٥٤٨٨٫٦٥٤
منخفض
٨٥٫٧٥٧٨٣٫٨٥٣
المتوسط
٨٧٫٢٢٤٨٥٫٩٥٣
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info

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