١ YER إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

١٫٨٩٤٩٨٢٦ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ٠٫٥٢٧٧٠٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى التنج الكازاخستاني

yer
YER
kzt
KZT
١ YER١٫٨٩٤٩٨ KZT
٥ YER٩٫٤٧٤٩١ KZT
١٠ YER١٨٫٩٤٩٨ KZT
٢٥ YER٤٧٫٣٧٤٦ KZT
٥٠ YER٩٤٫٧٤٩١ KZT
١٠٠ YER١٨٩٫٤٩٨ KZT
٥٠٠ YER٩٤٧٫٤٩١ KZT
١٬٠٠٠ YER١٬٨٩٤٫٩٨ KZT
٥٬٠٠٠ YER٩٬٤٧٤٫٩١ KZT
١٠٬٠٠٠ YER١٨٬٩٤٩٫٨ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى الريال اليمني

kzt
KZT
yer
YER
١ KZT٠٫٥٢٧٧٠٩ YER
٥ KZT٢٫٦٣٨٥٥ YER
١٠ KZT٥٫٢٧٧٠٩ YER
٢٥ KZT١٣٫١٩٢٧ YER
٥٠ KZT٢٦٫٣٨٥٥ YER
١٠٠ KZT٥٢٫٧٧٠٩ YER
٥٠٠ KZT٢٦٣٫٨٥٥ YER
١٬٠٠٠ KZT٥٢٧٫٧٠٩ YER
٥٬٠٠٠ KZT٢٬٦٣٨٫٥٥ YER
١٠٬٠٠٠ KZT٥٬٢٧٧٫٠٩ YER

مخطط YER إلى KZT

1 YER = ٠ KZT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٨٩٤٧١٫٨٩٤٧
منخفض
١٫٧٨٧١١٫٧٥٧٠
المتوسط
١٫٨٣٤٤١٫٧٩٤٩
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

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