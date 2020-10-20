١ YER إلى KRW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٥٫٥٢٨٢٦١٠ الون الكوري الجنوبي

1 KRW = ٠٫١٨٠٨٨٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الون الكوري الجنوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الون الكوري الجنوبي

yer
YER
krw
KRW
١ YER٥٫٥٢٨٢٦ KRW
٥ YER٢٧٫٦٤١٣ KRW
١٠ YER٥٥٫٢٨٢٦ KRW
٢٥ YER١٣٨٫٢٠٧ KRW
٥٠ YER٢٧٦٫٤١٣ KRW
١٠٠ YER٥٥٢٫٨٢٦ KRW
٥٠٠ YER٢٬٧٦٤٫١٣ KRW
١٬٠٠٠ YER٥٬٥٢٨٫٢٦ KRW
٥٬٠٠٠ YER٢٧٬٦٤١٫٣ KRW
١٠٬٠٠٠ YER٥٥٬٢٨٢٫٦ KRW

حوِّل الون الكوري الجنوبي إلى الريال اليمني

krw
KRW
yer
YER
١ KRW٠٫١٨٠٨٨٩ YER
٥ KRW٠٫٩٠٤٤٤٤ YER
١٠ KRW١٫٨٠٨٨٩ YER
٢٥ KRW٤٫٥٢٢٢٢ YER
٥٠ KRW٩٫٠٤٤٤٤ YER
١٠٠ KRW١٨٫٠٨٨٩ YER
٥٠٠ KRW٩٠٫٤٤٤٤ YER
١٬٠٠٠ KRW١٨٠٫٨٨٩ YER
٥٬٠٠٠ KRW٩٠٤٫٤٤٤ YER
١٠٬٠٠٠ KRW١٬٨٠٨٫٨٩ YER

مخطط YER إلى KRW

1 YER = ٠ KRW

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الون الكوري الجنوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٥٦٧٩٥٫٥٦٧٩
منخفض
٥٫٤٥٥٣٥٫٣٨٥١
المتوسط
٥٫٥١٩٣٥٫٤٨٣٦
التقلب
٠٫٣٣٪؜٠٫٣٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
krw

KRW - الون الكوري الجنوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الجنوبي هو سعر الصرف للزوج KRW إلى USD. رمز العملة لـ South Korean Won هو KRW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الجنوبي info

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