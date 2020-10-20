١ YER إلى KPW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٣٫٥٩٦٨٥٦٩ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٠٫٢٧٨٠٢١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الون الكوري الشمالي

yer
YER
kpw
KPW
١ YER٣٫٥٩٦٨٦ KPW
٥ YER١٧٫٩٨٤٣ KPW
١٠ YER٣٥٫٩٦٨٦ KPW
٢٥ YER٨٩٫٩٢١٤ KPW
٥٠ YER١٧٩٫٨٤٣ KPW
١٠٠ YER٣٥٩٫٦٨٦ KPW
٥٠٠ YER١٬٧٩٨٫٤٣ KPW
١٬٠٠٠ YER٣٬٥٩٦٫٨٦ KPW
٥٬٠٠٠ YER١٧٬٩٨٤٫٣ KPW
١٠٬٠٠٠ YER٣٥٬٩٦٨٫٦ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى الريال اليمني

kpw
KPW
yer
YER
١ KPW٠٫٢٧٨٠٢١ YER
٥ KPW١٫٣٩٠١ YER
١٠ KPW٢٫٧٨٠٢١ YER
٢٥ KPW٦٫٩٥٠٥١ YER
٥٠ KPW١٣٫٩٠١ YER
١٠٠ KPW٢٧٫٨٠٢١ YER
٥٠٠ KPW١٣٩٫٠١ YER
١٬٠٠٠ KPW٢٧٨٫٠٢١ YER
٥٬٠٠٠ KPW١٬٣٩٠٫١ YER
١٠٬٠٠٠ KPW٢٬٧٨٠٫٢١ YER

مخطط YER إلى KPW

1 YER = ٠ KPW

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٥٩٧٤٣٫٦٠٢١
منخفض
٣٫٥٩٣٧٣٫٥٩٣٧
المتوسط
٣٫٥٩٦٠٣٫٥٩٦٠
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الشمالي info

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