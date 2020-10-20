١ YER إلى KGS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٣٤٣٩٣٩٥١ السوم القيرغيزستاني

1 KGS = ٢٫٩٠٧٤٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى السوم القيرغيزستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى السوم القيرغيزستاني

yer
YER
kgs
KGS
١ YER٠٫٣٤٣٩٤ KGS
٥ YER١٫٧١٩٧ KGS
١٠ YER٣٫٤٣٩٤ KGS
٢٥ YER٨٫٥٩٨٤٩ KGS
٥٠ YER١٧٫١٩٧ KGS
١٠٠ YER٣٤٫٣٩٤ KGS
٥٠٠ YER١٧١٫٩٧ KGS
١٬٠٠٠ YER٣٤٣٫٩٤ KGS
٥٬٠٠٠ YER١٬٧١٩٫٧ KGS
١٠٬٠٠٠ YER٣٬٤٣٩٫٤ KGS

حوِّل السوم القيرغيزستاني إلى الريال اليمني

kgs
KGS
yer
YER
١ KGS٢٫٩٠٧٤٩ YER
٥ KGS١٤٫٥٣٧٤ YER
١٠ KGS٢٩٫٠٧٤٩ YER
٢٥ KGS٧٢٫٦٨٧٢ YER
٥٠ KGS١٤٥٫٣٧٤ YER
١٠٠ KGS٢٩٠٫٧٤٩ YER
٥٠٠ KGS١٬٤٥٣٫٧٤ YER
١٬٠٠٠ KGS٢٬٩٠٧٫٤٩ YER
٥٬٠٠٠ KGS١٤٬٥٣٧٫٤ YER
١٠٬٠٠٠ KGS٢٩٬٠٧٤٫٩ YER

مخطط YER إلى KGS

1 YER = ٠ KGS

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل السوم القيرغيزستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٥١١٣٠٫٣٥٧١٣
منخفض
٠٫٣٤٣٩٣٠٫٣٤٣٩٣
المتوسط
٠٫٣٤٧٦٥٠٫٣٥١٧٨
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

More السوم القيرغيزستاني info

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