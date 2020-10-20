١ YER إلى KES

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٥١٣٥٤٣١٠ الشلن الكيني

1 KES = ١٫٩٤٧٢٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الشلن الكيني

yer
YER
kes
KES
١ YER٠٫٥١٣٥٤٣ KES
٥ YER٢٫٥٦٧٧٢ KES
١٠ YER٥٫١٣٥٤٣ KES
٢٥ YER١٢٫٨٣٨٦ KES
٥٠ YER٢٥٫٦٧٧٢ KES
١٠٠ YER٥١٫٣٥٤٣ KES
٥٠٠ YER٢٥٦٫٧٧٢ KES
١٬٠٠٠ YER٥١٣٫٥٤٣ KES
٥٬٠٠٠ YER٢٬٥٦٧٫٧٢ KES
١٠٬٠٠٠ YER٥٬١٣٥٫٤٣ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى الريال اليمني

kes
KES
yer
YER
١ KES١٫٩٤٧٢٦ YER
٥ KES٩٫٧٣٦٢٨ YER
١٠ KES١٩٫٤٧٢٦ YER
٢٥ KES٤٨٫٦٨١٤ YER
٥٠ KES٩٧٫٣٦٢٨ YER
١٠٠ KES١٩٤٫٧٢٦ YER
٥٠٠ KES٩٧٣٫٦٢٨ YER
١٬٠٠٠ KES١٬٩٤٧٫٢٦ YER
٥٬٠٠٠ KES٩٬٧٣٦٫٢٨ YER
١٠٬٠٠٠ KES١٩٬٤٧٢٫٦ YER

مخطط YER إلى KES

1 YER = ٠ KES

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٢٣٢٣٠٫٥٤٣١٨
منخفض
٠٫٥١١٠٤٠٫٥١١٠٤
المتوسط
٠٫٥١٦٠١٠٫٥٢٣٤٣
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

More الشلن الكيني info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings