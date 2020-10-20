١ YER إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٦٢٤٢٦٢٩٢ الدولار الجاميكي

1 JMD = ١٫٦٠١٨٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الجاميكي

yer
YER
jmd
JMD
١ YER٠٫٦٢٤٢٦٣ JMD
٥ YER٣٫١٢١٣١ JMD
١٠ YER٦٫٢٤٢٦٣ JMD
٢٥ YER١٥٫٦٠٦٦ JMD
٥٠ YER٣١٫٢١٣١ JMD
١٠٠ YER٦٢٫٤٢٦٣ JMD
٥٠٠ YER٣١٢٫١٣١ JMD
١٬٠٠٠ YER٦٢٤٫٢٦٣ JMD
٥٬٠٠٠ YER٣٬١٢١٫٣١ JMD
١٠٬٠٠٠ YER٦٬٢٤٢٫٦٣ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى الريال اليمني

jmd
JMD
yer
YER
١ JMD١٫٦٠١٨٩ YER
٥ JMD٨٫٠٠٩٤٥ YER
١٠ JMD١٦٫٠١٨٩ YER
٢٥ JMD٤٠٫٠٤٧٢ YER
٥٠ JMD٨٠٫٠٩٤٥ YER
١٠٠ JMD١٦٠٫١٨٩ YER
٥٠٠ JMD٨٠٠٫٩٤٥ YER
١٬٠٠٠ JMD١٬٦٠١٫٨٩ YER
٥٬٠٠٠ JMD٨٬٠٠٩٫٤٥ YER
١٠٬٠٠٠ JMD١٦٬٠١٨٫٩ YER

مخطط YER إلى JMD

1 YER = ٠ JMD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٢٤٢٣٠٫٦٢٦٥١
منخفض
٠٫٦١٨٨٩٠٫٦١٤٨٣
المتوسط
٠٫٦٢٢٠١٠٫٦٢١٩٣
التقلب
٠٫١٧٪؜٠٫٢١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

More الدولار الجاميكي info

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