١ YER إلى JEP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٤٨٩٣٠ الجنيه الجيرزي

1 JEP = ٣١٨٫٩٩٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه الجيرزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه الجيرزي

yer
YER
jep
JEP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٤٨٩ JEP
٥ YER٠٫٠١٥٦٧٤٥ JEP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٤٨٩ JEP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٣٧٢٣ JEP
٥٠ YER٠٫١٥٦٧٤٥ JEP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٤٨٩ JEP
٥٠٠ YER١٫٥٦٧٤٥ JEP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٤٨٩ JEP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٧٤٥ JEP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٤٨٩ JEP

حوِّل الجنيه الجيرزي إلى الريال اليمني

jep
JEP
yer
YER
١ JEP٣١٨٫٩٩ YER
٥ JEP١٬٥٩٤٫٩٥ YER
١٠ JEP٣٬١٨٩٫٩ YER
٢٥ JEP٧٬٩٧٤٫٧٥ YER
٥٠ JEP١٥٬٩٤٩٫٥ YER
١٠٠ JEP٣١٬٨٩٩ YER
٥٠٠ JEP١٥٩٬٤٩٥ YER
١٬٠٠٠ JEP٣١٨٬٩٩٠ YER
٥٬٠٠٠ JEP١٬٥٩٤٬٩٥٠ YER
١٠٬٠٠٠ JEP٣٬١٨٩٬٩٠٠ YER

مخطط YER إلى JEP

1 YER = ٠ JEP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه الجيرزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
jep

JEP - الجنيه الجيرزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرزي هو سعر الصرف للزوج JEP إلى USD. رمز العملة لـ Jersey Pounds هو JEP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرزي info

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