١ YER إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٧٫١٧٤٩٣٩٩ Italian Lira

1 ITL = ٠٫١٣٩٣٧٤ YER

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Italian Lira

yer
YER
itl
ITL
١ YER٧٫١٧٤٩٤ ITL
٥ YER٣٥٫٨٧٤٧ ITL
١٠ YER٧١٫٧٤٩٤ ITL
٢٥ YER١٧٩٫٣٧٣ ITL
٥٠ YER٣٥٨٫٧٤٧ ITL
١٠٠ YER٧١٧٫٤٩٤ ITL
٥٠٠ YER٣٬٥٨٧٫٤٧ ITL
١٬٠٠٠ YER٧٬١٧٤٫٩٤ ITL
٥٬٠٠٠ YER٣٥٬٨٧٤٫٧ ITL
١٠٬٠٠٠ YER٧١٬٧٤٩٫٤ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الريال اليمني

itl
ITL
yer
YER
١ ITL٠٫١٣٩٣٧٤ YER
٥ ITL٠٫٦٩٦٨٧ YER
١٠ ITL١٫٣٩٣٧٤ YER
٢٥ ITL٣٫٤٨٤٣٥ YER
٥٠ ITL٦٫٩٦٨٧ YER
١٠٠ ITL١٣٫٩٣٧٤ YER
٥٠٠ ITL٦٩٫٦٨٧ YER
١٬٠٠٠ ITL١٣٩٫٣٧٤ YER
٥٬٠٠٠ ITL٦٩٦٫٨٧ YER
١٠٬٠٠٠ ITL١٬٣٩٣٫٧٤ YER

مخطط YER إلى ITL

1 YER = ٠ ITL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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