١ YER إلى ISK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٥٥٢٢٥٧٣٦ الكرونا الأيسلندية

1 ISK = ١٫٨١٠٧٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكرونا الأيسلندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكرونا الأيسلندية

yer
YER
isk
ISK
١ YER٠٫٥٥٢٢٥٧ ISK
٥ YER٢٫٧٦١٢٩ ISK
١٠ YER٥٫٥٢٢٥٧ ISK
٢٥ YER١٣٫٨٠٦٤ ISK
٥٠ YER٢٧٫٦١٢٩ ISK
١٠٠ YER٥٥٫٢٢٥٧ ISK
٥٠٠ YER٢٧٦٫١٢٩ ISK
١٬٠٠٠ YER٥٥٢٫٢٥٧ ISK
٥٬٠٠٠ YER٢٬٧٦١٫٢٩ ISK
١٠٬٠٠٠ YER٥٬٥٢٢٫٥٧ ISK

حوِّل الكرونا الأيسلندية إلى الريال اليمني

isk
ISK
yer
YER
١ ISK١٫٨١٠٧٥ YER
٥ ISK٩٫٠٥٣٧٥ YER
١٠ ISK١٨٫١٠٧٥ YER
٢٥ ISK٤٥٫٢٦٨٧ YER
٥٠ ISK٩٠٫٥٣٧٥ YER
١٠٠ ISK١٨١٫٠٧٥ YER
٥٠٠ ISK٩٠٥٫٣٧٥ YER
١٬٠٠٠ ISK١٬٨١٠٫٧٥ YER
٥٬٠٠٠ ISK٩٬٠٥٣٫٧٥ YER
١٠٬٠٠٠ ISK١٨٬١٠٧٫٥ YER

مخطط YER إلى ISK

1 YER = ٠ ISK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكرونا الأيسلندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٥٧٩٣٠٫٥٦٦٩٢
منخفض
٠٫٥٤٧٧٢٠٫٥٤٧٧٢
المتوسط
٠٫٥٥٤٤٨٠٫٥٥٦٣٠
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
isk

ISK - الكرونا الأيسلندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا الأيسلندية info

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