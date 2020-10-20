١ YER إلى ISK

١ الريال اليمني =
٠٫٥٥٢٢٥٧٣٦ الكرونا الأيسلندية
1 ISK = ١٫٨١٠٧٥ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٥٥٢٢٥٧٣٦ الكرونا الأيسلندية
1 ISK = ١٫٨١٠٧٥ YER
YER
ISK
|١ YER
|٠٫٥٥٢٢٥٧ ISK
|٥ YER
|٢٫٧٦١٢٩ ISK
|١٠ YER
|٥٫٥٢٢٥٧ ISK
|٢٥ YER
|١٣٫٨٠٦٤ ISK
|٥٠ YER
|٢٧٫٦١٢٩ ISK
|١٠٠ YER
|٥٥٫٢٢٥٧ ISK
|٥٠٠ YER
|٢٧٦٫١٢٩ ISK
|١٬٠٠٠ YER
|٥٥٢٫٢٥٧ ISK
|٥٬٠٠٠ YER
|٢٬٧٦١٫٢٩ ISK
|١٠٬٠٠٠ YER
|٥٬٥٢٢٫٥٧ ISK
1 YER = ٠ ISK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٥٥٧٩٣
|٠٫٥٦٦٩٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٥٤٧٧٢
|٠٫٥٤٧٧٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٥٥٤٤٨
|٠٫٥٥٦٣٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٦٪
|٠٫٣٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.More الكرونا الأيسلندية info
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