١ YER إلى IRR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٦٩٫٤٤١٢٠ الريال الإيراني

1 IRR = ٠٫٠٠٥٩٠١٧٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الريال الإيراني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الريال الإيراني

yer
YER
irr
IRR
١ YER١٦٩٫٤٤١ IRR
٥ YER٨٤٧٫٢٠٦ IRR
١٠ YER١٬٦٩٤٫٤١ IRR
٢٥ YER٤٬٢٣٦٫٠٣ IRR
٥٠ YER٨٬٤٧٢٫٠٦ IRR
١٠٠ YER١٦٬٩٤٤٫١ IRR
٥٠٠ YER٨٤٬٧٢٠٫٦ IRR
١٬٠٠٠ YER١٦٩٬٤٤١ IRR
٥٬٠٠٠ YER٨٤٧٬٢٠٦ IRR
١٠٬٠٠٠ YER١٬٦٩٤٬٤١٠ IRR

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال اليمني

irr
IRR
yer
YER
١ IRR٠٫٠٠٥٩٠١٧٥ YER
٥ IRR٠٫٠٢٩٥٠٨٨ YER
١٠ IRR٠٫٠٥٩٠١٧٥ YER
٢٥ IRR٠٫١٤٧٥٤٤ YER
٥٠ IRR٠٫٢٩٥٠٨٨ YER
١٠٠ IRR٠٫٥٩٠١٧٥ YER
٥٠٠ IRR٢٫٩٥٠٨٨ YER
١٬٠٠٠ IRR٥٫٩٠١٧٥ YER
٥٬٠٠٠ IRR٢٩٫٥٠٨٨ YER
١٠٬٠٠٠ IRR٥٩٫٠١٧٥ YER

مخطط YER إلى IRR

1 YER = ٠ IRR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الريال الإيراني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٩٫٥٠١٦٩٫٩٢
منخفض
١٦٧٫٨٥١٦٦٫٧٤
المتوسط
١٦٨٫٦١١٦٨٫٠١
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info

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