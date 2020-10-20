١ YER إلى INR

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫٣٣٣٦٥٨٧٨ الروبية الهندية

1 INR = ٢٫٩٩٧٠٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبية الهندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبية الهندية

yer
YER
inr
INR
١ YER٠٫٣٣٣٦٥٩ INR
٥ YER١٫٦٦٨٢٩ INR
١٠ YER٣٫٣٣٦٥٩ INR
٢٥ YER٨٫٣٤١٤٧ INR
٥٠ YER١٦٫٦٨٢٩ INR
١٠٠ YER٣٣٫٣٦٥٩ INR
٥٠٠ YER١٦٦٫٨٢٩ INR
١٬٠٠٠ YER٣٣٣٫٦٥٩ INR
٥٬٠٠٠ YER١٬٦٦٨٫٢٩ INR
١٠٬٠٠٠ YER٣٬٣٣٦٫٥٩ INR

حوِّل الروبية الهندية إلى الريال اليمني

inr
INR
yer
YER
١ INR٢٫٩٩٧٠٧ YER
٥ INR١٤٫٩٨٥٤ YER
١٠ INR٢٩٫٩٧٠٧ YER
٢٥ INR٧٤٫٩٢٦٨ YER
٥٠ INR١٤٩٫٨٥٤ YER
١٠٠ INR٢٩٩٫٧٠٧ YER
٥٠٠ INR١٬٤٩٨٫٥٤ YER
١٬٠٠٠ INR٢٬٩٩٧٫٠٧ YER
٥٬٠٠٠ INR١٤٬٩٨٥٫٤ YER
١٠٬٠٠٠ INR٢٩٬٩٧٠٫٧ YER

مخطط YER إلى INR

1 YER = ٠ INR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبية الهندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٣٤٠٤٠٫٣٣٤١٩
منخفض
٠٫٣٣٢٠٤٠٫٣٣١٦٧
المتوسط
٠٫٣٣٣٥٤٠٫٣٣٣٢٨
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
inr

INR - الروبية الهندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الهندية هو سعر الصرف للزوج INR إلى USD. رمز العملة لـ الروبيات الهندية هو INR. رمز العملة هو ₹.

More الروبية الهندية info

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