١ YER إلى IMP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٦٤٠٧٧ جنيه جزيرة مان

1 IMP = ٣١٨٫٨٣٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى جنيه جزيرة مان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى جنيه جزيرة مان

yer
YER
imp
IMP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٦٤١ IMP
٥ YER٠٫٠١٥٦٨٢ IMP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٦٤١ IMP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٤١٠٢ IMP
٥٠ YER٠٫١٥٦٨٢ IMP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٦٤١ IMP
٥٠٠ YER١٫٥٦٨٢ IMP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٦٤١ IMP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٨٢ IMP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٦٤١ IMP

حوِّل جنيه جزيرة مان إلى الريال اليمني

imp
IMP
yer
YER
١ IMP٣١٨٫٨٣٦ YER
٥ IMP١٬٥٩٤٫١٨ YER
١٠ IMP٣٬١٨٨٫٣٦ YER
٢٥ IMP٧٬٩٧٠٫٩ YER
٥٠ IMP١٥٬٩٤١٫٨ YER
١٠٠ IMP٣١٬٨٨٣٫٦ YER
٥٠٠ IMP١٥٩٬٤١٨ YER
١٬٠٠٠ IMP٣١٨٬٨٣٦ YER
٥٬٠٠٠ IMP١٬٥٩٤٬١٨٠ YER
١٠٬٠٠٠ IMP٣٬١٨٨٬٣٦٠ YER

مخطط YER إلى IMP

1 YER = ٠ IMP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل جنيه جزيرة مان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
imp

IMP - جنيه جزيرة مان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.

More جنيه جزيرة مان info

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