١ YER إلى IEP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٢٩١٨٣٥٥٦ Irish Pound

1 IEP = ٣٤٢٫٦٥٩ YER

IEP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Irish Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Irish Pound

yer
YER
iep
IEP
١ YER٠٫٠٠٢٩١٨٣٦ IEP
٥ YER٠٫٠١٤٥٩١٨ IEP
١٠ YER٠٫٠٢٩١٨٣٦ IEP
٢٥ YER٠٫٠٧٢٩٥٨٩ IEP
٥٠ YER٠٫١٤٥٩١٨ IEP
١٠٠ YER٠٫٢٩١٨٣٦ IEP
٥٠٠ YER١٫٤٥٩١٨ IEP
١٬٠٠٠ YER٢٫٩١٨٣٦ IEP
٥٬٠٠٠ YER١٤٫٥٩١٨ IEP
١٠٬٠٠٠ YER٢٩٫١٨٣٦ IEP

حوِّل Irish Pound إلى الريال اليمني

iep
IEP
yer
YER
١ IEP٣٤٢٫٦٥٩ YER
٥ IEP١٬٧١٣٫٢٩ YER
١٠ IEP٣٬٤٢٦٫٥٩ YER
٢٥ IEP٨٬٥٦٦٫٤٧ YER
٥٠ IEP١٧٬١٣٢٫٩ YER
١٠٠ IEP٣٤٬٢٦٥٫٩ YER
٥٠٠ IEP١٧١٬٣٢٩ YER
١٬٠٠٠ IEP٣٤٢٬٦٥٩ YER
٥٬٠٠٠ IEP١٬٧١٣٬٢٩٠ YER
١٠٬٠٠٠ IEP٣٬٤٢٦٬٥٩٠ YER

مخطط YER إلى IEP

1 YER = ٠ IEP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Irish Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
iep

IEP - Irish Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.

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