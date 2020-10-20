١ YER إلى HUF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٤٦٢٢٣٦٢ الفورنت المجري

1 HUF = ٠٫٦٨٣٨٨٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفورنت المجري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفورنت المجري

yer
YER
huf
HUF
١ YER١٫٤٦٢٢٤ HUF
٥ YER٧٫٣١١١٨ HUF
١٠ YER١٤٫٦٢٢٤ HUF
٢٥ YER٣٦٫٥٥٥٩ HUF
٥٠ YER٧٣٫١١١٨ HUF
١٠٠ YER١٤٦٫٢٢٤ HUF
٥٠٠ YER٧٣١٫١١٨ HUF
١٬٠٠٠ YER١٬٤٦٢٫٢٤ HUF
٥٬٠٠٠ YER٧٬٣١١٫١٨ HUF
١٠٬٠٠٠ YER١٤٬٦٢٢٫٤ HUF

حوِّل الفورنت المجري إلى الريال اليمني

huf
HUF
yer
YER
١ HUF٠٫٦٨٣٨٨٤ YER
٥ HUF٣٫٤١٩٤٢ YER
١٠ HUF٦٫٨٣٨٨٤ YER
٢٥ HUF١٧٫٠٩٧١ YER
٥٠ HUF٣٤٫١٩٤٢ YER
١٠٠ HUF٦٨٫٣٨٨٤ YER
٥٠٠ HUF٣٤١٫٩٤٢ YER
١٬٠٠٠ HUF٦٨٣٫٨٨٤ YER
٥٬٠٠٠ HUF٣٬٤١٩٫٤٢ YER
١٠٬٠٠٠ HUF٦٬٨٣٨٫٨٤ YER

مخطط YER إلى HUF

1 YER = ٠ HUF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفورنت المجري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٨٧٢١٫٤٨٧٢
منخفض
١٫٤٢٩٦١٫٤١٤١
المتوسط
١٫٤٦٦٥١٫٤٥٣٠
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
huf

HUF - الفورنت المجري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفورنت المجري هو سعر الصرف للزوج HUF إلى USD. رمز العملة لـ Hungarian Forints هو HUF. رمز العملة هو Ft.

More الفورنت المجري info

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