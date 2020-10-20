١ YER إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٥٢٩٦٣٤٢٣ الجورد الهايتي

1 HTG = ١٫٨٨٨١٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجورد الهايتي

yer
YER
htg
HTG
١ YER٠٫٥٢٩٦٣٤ HTG
٥ YER٢٫٦٤٨١٧ HTG
١٠ YER٥٫٢٩٦٣٤ HTG
٢٥ YER١٣٫٢٤٠٩ HTG
٥٠ YER٢٦٫٤٨١٧ HTG
١٠٠ YER٥٢٫٩٦٣٤ HTG
٥٠٠ YER٢٦٤٫٨١٧ HTG
١٬٠٠٠ YER٥٢٩٫٦٣٤ HTG
٥٬٠٠٠ YER٢٬٦٤٨٫١٧ HTG
١٠٬٠٠٠ YER٥٬٢٩٦٫٣٤ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى الريال اليمني

htg
HTG
yer
YER
١ HTG١٫٨٨٨١ YER
٥ HTG٩٫٤٤٠٤٨ YER
١٠ HTG١٨٫٨٨١ YER
٢٥ HTG٤٧٫٢٠٢٤ YER
٥٠ HTG٩٤٫٤٠٤٨ YER
١٠٠ HTG١٨٨٫٨١ YER
٥٠٠ HTG٩٤٤٫٠٤٨ YER
١٬٠٠٠ HTG١٬٨٨٨٫١ YER
٥٬٠٠٠ HTG٩٬٤٤٠٫٤٨ YER
١٠٬٠٠٠ HTG١٨٬٨٨١ YER

مخطط YER إلى HTG

1 YER = ٠ HTG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٣٨٦٤٠٫٥٣٩٤٠
منخفض
٠٫٥٢٩٠٦٠٫٥٢٨٥٠
المتوسط
٠٫٥٣١٢٢٠٫٥٣١٣٠
التقلب
٠٫٨٠٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

More الجورد الهايتي info

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