١ YER إلى HNL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٩٨٩٢٢٠٨٣ اللامبيرا الهندوراسي

1 HNL = ١٠٫١٠٩٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى اللامبيرا الهندوراسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى اللامبيرا الهندوراسي

yer
YER
hnl
HNL
١ YER٠٫٠٩٨٩٢٢١ HNL
٥ YER٠٫٤٩٤٦١ HNL
١٠ YER٠٫٩٨٩٢٢١ HNL
٢٥ YER٢٫٤٧٣٠٥ HNL
٥٠ YER٤٫٩٤٦١ HNL
١٠٠ YER٩٫٨٩٢٢١ HNL
٥٠٠ YER٤٩٫٤٦١ HNL
١٬٠٠٠ YER٩٨٫٩٢٢١ HNL
٥٬٠٠٠ YER٤٩٤٫٦١ HNL
١٠٬٠٠٠ YER٩٨٩٫٢٢١ HNL

حوِّل اللامبيرا الهندوراسي إلى الريال اليمني

hnl
HNL
yer
YER
١ HNL١٠٫١٠٩ YER
٥ HNL٥٠٫٥٤٤٨ YER
١٠ HNL١٠١٫٠٩ YER
٢٥ HNL٢٥٢٫٧٢٤ YER
٥٠ HNL٥٠٥٫٤٤٨ YER
١٠٠ HNL١٬٠١٠٫٩ YER
٥٠٠ HNL٥٬٠٥٤٫٤٨ YER
١٬٠٠٠ HNL١٠٬١٠٩ YER
٥٬٠٠٠ HNL٥٠٬٥٤٤٫٨ YER
١٠٬٠٠٠ HNL١٠١٬٠٩٠ YER

مخطط YER إلى HNL

1 YER = ٠ HNL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل اللامبيرا الهندوراسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٩١٢٥٠٫٠٩٩١٢٥
منخفض
٠٫٠٩٨٥٦١٠٫٠٩٨٣٥١
المتوسط
٠٫٠٩٨٧٥١٠٫٠٩٨٦٧٨
التقلب
٠٫١٢٪؜٠٫١٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
hnl

HNL - اللامبيرا الهندوراسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.

More اللامبيرا الهندوراسي info

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