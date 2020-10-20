١ YER إلى HKD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٣١٢١٢٠٨٤ دولار هونج كونج

1 HKD = ٣٢٫٠٣٨٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى دولار هونج كونج التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى دولار هونج كونج

yer
YER
hkd
HKD
١ YER٠٫٠٣١٢١٢١ HKD
٥ YER٠٫١٥٦٠٦ HKD
١٠ YER٠٫٣١٢١٢١ HKD
٢٥ YER٠٫٧٨٠٣٠٢ HKD
٥٠ YER١٫٥٦٠٦ HKD
١٠٠ YER٣٫١٢١٢١ HKD
٥٠٠ YER١٥٫٦٠٦ HKD
١٬٠٠٠ YER٣١٫٢١٢١ HKD
٥٬٠٠٠ YER١٥٦٫٠٦ HKD
١٠٬٠٠٠ YER٣١٢٫١٢١ HKD

حوِّل دولار هونج كونج إلى الريال اليمني

hkd
HKD
yer
YER
١ HKD٣٢٫٠٣٨٩ YER
٥ HKD١٦٠٫١٩٤ YER
١٠ HKD٣٢٠٫٣٨٩ YER
٢٥ HKD٨٠٠٫٩٧٢ YER
٥٠ HKD١٬٦٠١٫٩٤ YER
١٠٠ HKD٣٬٢٠٣٫٨٩ YER
٥٠٠ HKD١٦٬٠١٩٫٤ YER
١٬٠٠٠ HKD٣٢٬٠٣٨٫٩ YER
٥٬٠٠٠ HKD١٦٠٬١٩٤ YER
١٠٬٠٠٠ HKD٣٢٠٬٣٨٩ YER

مخطط YER إلى HKD

1 YER = ٠ HKD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل دولار هونج كونج

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٢٤٧٠٫٠٣١٣٣١
منخفض
٠٫٠٣١١٦٨٠٫٠٣١١٦٧
المتوسط
٠٫٠٣١٢٠٥٠٫٠٣١٢٣٤
التقلب
٠٫٠٥٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

More دولار هونج كونج info

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