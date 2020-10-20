١ YER إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٨٣٣٩٦٨٩٨ الدولار الجوياني

1 GYD = ١٫١٩٩٠٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الجوياني

yer
YER
gyd
GYD
١ YER٠٫٨٣٣٩٦٩ GYD
٥ YER٤٫١٦٩٨٤ GYD
١٠ YER٨٫٣٣٩٦٩ GYD
٢٥ YER٢٠٫٨٤٩٢ GYD
٥٠ YER٤١٫٦٩٨٤ GYD
١٠٠ YER٨٣٫٣٩٦٩ GYD
٥٠٠ YER٤١٦٫٩٨٤ GYD
١٬٠٠٠ YER٨٣٣٫٩٦٩ GYD
٥٬٠٠٠ YER٤٬١٦٩٫٨٤ GYD
١٠٬٠٠٠ YER٨٬٣٣٩٫٦٩ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى الريال اليمني

gyd
GYD
yer
YER
١ GYD١٫١٩٩٠٩ YER
٥ GYD٥٫٩٩٥٤٣ YER
١٠ GYD١١٫٩٩٠٩ YER
٢٥ GYD٢٩٫٩٧٧١ YER
٥٠ GYD٥٩٫٩٥٤٣ YER
١٠٠ GYD١١٩٫٩٠٩ YER
٥٠٠ GYD٥٩٩٫٥٤٣ YER
١٬٠٠٠ GYD١٬١٩٩٫٠٩ YER
٥٬٠٠٠ GYD٥٬٩٩٥٫٤٣ YER
١٠٬٠٠٠ GYD١١٬٩٩٠٫٩ YER

مخطط YER إلى GYD

1 YER = ٠ GYD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٣٧٨٠٠٫٨٣٧٨٠
منخفض
٠٫٨٣٢٨٦٠٫٨٢٩٧٢
المتوسط
٠٫٨٣٤٣٠٠٫٨٣٤٤١
التقلب
٠٫١٣٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الجوياني info

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