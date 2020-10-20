١ YER إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٣١٠٢٨٤٩٢ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٣٢٫٢٢٨٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكتزل الجواتيمالي

yer
YER
gtq
GTQ
١ YER٠٫٠٣١٠٢٨٥ GTQ
٥ YER٠٫١٥٥١٤٢ GTQ
١٠ YER٠٫٣١٠٢٨٥ GTQ
٢٥ YER٠٫٧٧٥٧١٢ GTQ
٥٠ YER١٫٥٥١٤٢ GTQ
١٠٠ YER٣٫١٠٢٨٥ GTQ
٥٠٠ YER١٥٫٥١٤٢ GTQ
١٬٠٠٠ YER٣١٫٠٢٨٥ GTQ
٥٬٠٠٠ YER١٥٥٫١٤٢ GTQ
١٠٬٠٠٠ YER٣١٠٫٢٨٥ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى الريال اليمني

gtq
GTQ
yer
YER
١ GTQ٣٢٫٢٢٨٤ YER
٥ GTQ١٦١٫١٤٢ YER
١٠ GTQ٣٢٢٫٢٨٤ YER
٢٥ GTQ٨٠٥٫٧١١ YER
٥٠ GTQ١٬٦١١٫٤٢ YER
١٠٠ GTQ٣٬٢٢٢٫٨٤ YER
٥٠٠ GTQ١٦٬١١٤٫٢ YER
١٬٠٠٠ GTQ٣٢٬٢٢٨٫٤ YER
٥٬٠٠٠ GTQ١٦١٬١٤٢ YER
١٠٬٠٠٠ GTQ٣٢٢٬٢٨٤ YER

مخطط YER إلى GTQ

1 YER = ٠ GTQ

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١١٤٢٠٫٠٣١١٤٢
منخفض
٠٫٠٣٠٩٦٥٠٫٠٣٠٨٨٤
المتوسط
٠٫٠٣١٠١٩٠٫٠٣١٠٣٩
التقلب
٠٫١٢٪؜٠٫١١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

More الكتزل الجواتيمالي info

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