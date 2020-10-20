١ YER إلى GRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٢٦٢٦٦٥٢ Greek Drachma

1 GRD = ٠٫٧٩١٩٧٦ YER

GRD استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Greek Drachma التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Greek Drachma

yer
YER
grd
GRD
١ YER١٫٢٦٢٦٧ GRD
٥ YER٦٫٣١٣٣٣ GRD
١٠ YER١٢٫٦٢٦٧ GRD
٢٥ YER٣١٫٥٦٦٦ GRD
٥٠ YER٦٣٫١٣٣٣ GRD
١٠٠ YER١٢٦٫٢٦٧ GRD
٥٠٠ YER٦٣١٫٣٣٣ GRD
١٬٠٠٠ YER١٬٢٦٢٫٦٧ GRD
٥٬٠٠٠ YER٦٬٣١٣٫٣٣ GRD
١٠٬٠٠٠ YER١٢٬٦٢٦٫٧ GRD

حوِّل Greek Drachma إلى الريال اليمني

grd
GRD
yer
YER
١ GRD٠٫٧٩١٩٧٦ YER
٥ GRD٣٫٩٥٩٨٨ YER
١٠ GRD٧٫٩١٩٧٦ YER
٢٥ GRD١٩٫٧٩٩٤ YER
٥٠ GRD٣٩٫٥٩٨٨ YER
١٠٠ GRD٧٩٫١٩٧٦ YER
٥٠٠ GRD٣٩٥٫٩٨٨ YER
١٬٠٠٠ GRD٧٩١٫٩٧٦ YER
٥٬٠٠٠ GRD٣٬٩٥٩٫٨٨ YER
١٠٬٠٠٠ GRD٧٬٩١٩٫٧٦ YER

مخطط YER إلى GRD

1 YER = ٠ GRD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Greek Drachma

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
grd

GRD - Greek Drachma

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Greek Drachma هو سعر الصرف للزوج GRD إلى USD. رمز العملة لـ Greek Drachmae هو GRD.

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