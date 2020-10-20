١ YER إلى GNF

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1

‏١ الريال اليمني =

٣٤٫٣٢١٢٣٣ الفرنك الغيني

1 GNF = ٠٫٠٢٩١٣٦٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الغيني

yer
YER
gnf
GNF
١ YER٣٤٫٣٢١٢ GNF
٥ YER١٧١٫٦٠٦ GNF
١٠ YER٣٤٣٫٢١٢ GNF
٢٥ YER٨٥٨٫٠٣١ GNF
٥٠ YER١٬٧١٦٫٠٦ GNF
١٠٠ YER٣٬٤٣٢٫١٢ GNF
٥٠٠ YER١٧٬١٦٠٫٦ GNF
١٬٠٠٠ YER٣٤٬٣٢١٫٢ GNF
٥٬٠٠٠ YER١٧١٬٦٠٦ GNF
١٠٬٠٠٠ YER٣٤٣٬٢١٢ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى الريال اليمني

gnf
GNF
yer
YER
١ GNF٠٫٠٢٩١٣٦٥ YER
٥ GNF٠٫١٤٥٦٨٢ YER
١٠ GNF٠٫٢٩١٣٦٥ YER
٢٥ GNF٠٫٧٢٨٤١٢ YER
٥٠ GNF١٫٤٥٦٨٢ YER
١٠٠ GNF٢٫٩١٣٦٥ YER
٥٠٠ GNF١٤٫٥٦٨٢ YER
١٬٠٠٠ GNF٢٩٫١٣٦٥ YER
٥٬٠٠٠ GNF١٤٥٫٦٨٢ YER
١٠٬٠٠٠ GNF٢٩١٫٣٦٥ YER

مخطط YER إلى GNF

1 YER = ٠ GNF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٤٫٥٥٢٣٤٫٥٥٢
منخفض
٣٣٫٨٧٨٣٣٫٨٧٨
المتوسط
٣٤٫٣٣٨٣٤٫٣١٨
التقلب
٠٫٦٩٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

More الفرنك الغيني info

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