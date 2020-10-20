١ YER إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٦٤٢٥٣ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٣١٨٫٨٣٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى جنيه جبل طارق

yer
YER
gip
GIP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٦٤٣ GIP
٥ YER٠٫٠١٥٦٨٢١ GIP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٦٤٣ GIP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٤١٠٦ GIP
٥٠ YER٠٫١٥٦٨٢١ GIP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٦٤٣ GIP
٥٠٠ YER١٫٥٦٨٢١ GIP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٦٤٣ GIP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٨٢١ GIP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٦٤٣ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى الريال اليمني

gip
GIP
yer
YER
١ GIP٣١٨٫٨٣٤ YER
٥ GIP١٬٥٩٤٫١٧ YER
١٠ GIP٣٬١٨٨٫٣٤ YER
٢٥ GIP٧٬٩٧٠٫٨٦ YER
٥٠ GIP١٥٬٩٤١٫٧ YER
١٠٠ GIP٣١٬٨٨٣٫٤ YER
٥٠٠ GIP١٥٩٬٤١٧ YER
١٬٠٠٠ GIP٣١٨٬٨٣٤ YER
٥٬٠٠٠ GIP١٬٥٩٤٬١٧٠ YER
١٠٬٠٠٠ GIP٣٬١٨٨٬٣٤٠ YER

مخطط YER إلى GIP

1 YER = ٠ GIP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

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