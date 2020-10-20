١ YER إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٦١٤٦٢١٢٧ السيدي الغاني

1 GHS = ١٦٫٢٧٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى السيدي الغاني

yer
YER
ghs
GHS
١ YER٠٫٠٦١٤٦٢١ GHS
٥ YER٠٫٣٠٧٣١١ GHS
١٠ YER٠٫٦١٤٦٢١ GHS
٢٥ YER١٫٥٣٦٥٥ GHS
٥٠ YER٣٫٠٧٣١١ GHS
١٠٠ YER٦٫١٤٦٢١ GHS
٥٠٠ YER٣٠٫٧٣١١ GHS
١٬٠٠٠ YER٦١٫٤٦٢١ GHS
٥٬٠٠٠ YER٣٠٧٫٣١١ GHS
١٠٬٠٠٠ YER٦١٤٫٦٢١ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى الريال اليمني

ghs
GHS
yer
YER
١ GHS١٦٫٢٧٠٢ YER
٥ GHS٨١٫٣٥٠٩ YER
١٠ GHS١٦٢٫٧٠٢ YER
٢٥ GHS٤٠٦٫٧٥٥ YER
٥٠ GHS٨١٣٫٥٠٩ YER
١٠٠ GHS١٬٦٢٧٫٠٢ YER
٥٠٠ GHS٨٬١٣٥٫٠٩ YER
١٬٠٠٠ GHS١٦٬٢٧٠٫٢ YER
٥٬٠٠٠ GHS٨١٬٣٥٠٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ GHS١٦٢٬٧٠٢ YER

مخطط YER إلى GHS

1 YER = ٠ GHS

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦١٤٢٥٠٫٠٦١٤٢٥
منخفض
٠٫٠٥٩١٣٤٠٫٠٥٣٢٩٣
المتوسط
٠٫٠٦٠١٤٨٠٫٠٥٦٩٢٨
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

More السيدي الغاني info

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