١ YER إلى GGP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٦٤٢٥٣ الجنيه الجيرنسي

1 GGP = ٣١٨٫٨٣٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه الجيرنسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه الجيرنسي

yer
YER
ggp
GGP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٦٤٣ GGP
٥ YER٠٫٠١٥٦٨٢١ GGP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٦٤٣ GGP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٤١٠٦ GGP
٥٠ YER٠٫١٥٦٨٢١ GGP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٦٤٣ GGP
٥٠٠ YER١٫٥٦٨٢١ GGP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٦٤٣ GGP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٨٢١ GGP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٦٤٣ GGP

حوِّل الجنيه الجيرنسي إلى الريال اليمني

ggp
GGP
yer
YER
١ GGP٣١٨٫٨٣٤ YER
٥ GGP١٬٥٩٤٫١٧ YER
١٠ GGP٣٬١٨٨٫٣٤ YER
٢٥ GGP٧٬٩٧٠٫٨٦ YER
٥٠ GGP١٥٬٩٤١٫٧ YER
١٠٠ GGP٣١٬٨٨٣٫٤ YER
٥٠٠ GGP١٥٩٬٤١٧ YER
١٬٠٠٠ GGP٣١٨٬٨٣٤ YER
٥٬٠٠٠ GGP١٬٥٩٤٬١٧٠ YER
١٠٬٠٠٠ GGP٣٬١٨٨٬٣٤٠ YER

مخطط YER إلى GGP

1 YER = ٠ GGP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه الجيرنسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ggp

GGP - الجنيه الجيرنسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرنسي info

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