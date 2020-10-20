١ YER إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١١١٦١٦٦٤ اللاري الجورجي

1 GEL = ٨٩٫٥٩٢٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى اللاري الجورجي

yer
YER
gel
GEL
١ YER٠٫٠١١١٦١٧ GEL
٥ YER٠٫٠٥٥٨٠٨٣ GEL
١٠ YER٠٫١١١٦١٧ GEL
٢٥ YER٠٫٢٧٩٠٤٢ GEL
٥٠ YER٠٫٥٥٨٠٨٣ GEL
١٠٠ YER١٫١١٦١٧ GEL
٥٠٠ YER٥٫٥٨٠٨٣ GEL
١٬٠٠٠ YER١١٫١٦١٧ GEL
٥٬٠٠٠ YER٥٥٫٨٠٨٣ GEL
١٠٬٠٠٠ YER١١١٫٦١٧ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى الريال اليمني

gel
GEL
yer
YER
١ GEL٨٩٫٥٩٢٤ YER
٥ GEL٤٤٧٫٩٦٢ YER
١٠ GEL٨٩٥٫٩٢٤ YER
٢٥ GEL٢٬٢٣٩٫٨١ YER
٥٠ GEL٤٬٤٧٩٫٦٢ YER
١٠٠ GEL٨٬٩٥٩٫٢٤ YER
٥٠٠ GEL٤٤٬٧٩٦٫٢ YER
١٬٠٠٠ GEL٨٩٬٥٩٢٫٤ YER
٥٬٠٠٠ GEL٤٤٧٬٩٦٢ YER
١٠٬٠٠٠ GEL٨٩٥٬٩٢٤ YER

مخطط YER إلى GEL

1 YER = ٠ GEL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١١٤٦٥٠٫٠١١٤٦٥
منخفض
٠٫٠١١١٥٢٠٫٠١٠٦٥٦
المتوسط
٠٫٠١١٢٩٠٠٫٠١٠٩٦٤
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

More اللاري الجورجي info

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