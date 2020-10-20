١ YER إلى FKP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٥٣٤٠١ جنيه جزيرة فوكلاند

1 FKP = ٣١٨٫٩٤٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى جنيه جزيرة فوكلاند التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى جنيه جزيرة فوكلاند

yer
YER
fkp
FKP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٥٣٤ FKP
٥ YER٠٫٠١٥٦٧٦٧ FKP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٥٣٤ FKP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٣٨٣٥ FKP
٥٠ YER٠٫١٥٦٧٦٧ FKP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٥٣٤ FKP
٥٠٠ YER١٫٥٦٧٦٧ FKP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٥٣٤ FKP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٧٦٧ FKP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٥٣٤ FKP

حوِّل جنيه جزيرة فوكلاند إلى الريال اليمني

fkp
FKP
yer
YER
١ FKP٣١٨٫٩٤٥ YER
٥ FKP١٬٥٩٤٫٧٢ YER
١٠ FKP٣٬١٨٩٫٤٥ YER
٢٥ FKP٧٬٩٧٣٫٦٢ YER
٥٠ FKP١٥٬٩٤٧٫٢ YER
١٠٠ FKP٣١٬٨٩٤٫٥ YER
٥٠٠ FKP١٥٩٬٤٧٢ YER
١٬٠٠٠ FKP٣١٨٬٩٤٥ YER
٥٬٠٠٠ FKP١٬٥٩٤٬٧٢٠ YER
١٠٬٠٠٠ FKP٣٬١٨٩٬٤٥٠ YER

مخطط YER إلى FKP

1 YER = ٠ FKP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل جنيه جزيرة فوكلاند

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
fkp

FKP - جنيه جزيرة فوكلاند

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.

More جنيه جزيرة فوكلاند info

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