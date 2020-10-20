١ YER إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٢٠٢٧٦٢٤ Finnish Markka

1 FIM = ٤٥٫٣٩٧٥ YER

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٢:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Finnish Markka

yer
YER
fim
FIM
١ YER٠٫٠٢٢٠٢٧٦ FIM
٥ YER٠٫١١٠١٣٨ FIM
١٠ YER٠٫٢٢٠٢٧٦ FIM
٢٥ YER٠٫٥٥٠٦٩١ FIM
٥٠ YER١٫١٠١٣٨ FIM
١٠٠ YER٢٫٢٠٢٧٦ FIM
٥٠٠ YER١١٫٠١٣٨ FIM
١٬٠٠٠ YER٢٢٫٠٢٧٦ FIM
٥٬٠٠٠ YER١١٠٫١٣٨ FIM
١٠٬٠٠٠ YER٢٢٠٫٢٧٦ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الريال اليمني

fim
FIM
yer
YER
١ FIM٤٥٫٣٩٧٥ YER
٥ FIM٢٢٦٫٩٨٨ YER
١٠ FIM٤٥٣٫٩٧٥ YER
٢٥ FIM١٬١٣٤٫٩٤ YER
٥٠ FIM٢٬٢٦٩٫٨٨ YER
١٠٠ FIM٤٬٥٣٩٫٧٥ YER
٥٠٠ FIM٢٢٬٦٩٨٫٨ YER
١٬٠٠٠ FIM٤٥٬٣٩٧٫٥ YER
٥٬٠٠٠ FIM٢٢٦٬٩٨٨ YER
١٠٬٠٠٠ FIM٤٥٣٬٩٧٥ YER

مخطط YER إلى FIM

1 YER = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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