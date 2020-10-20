١ YER إلى ETH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠٠١٢٣٣٥٠٠٤١ Ethereum

1 ETH = ٨١٠٬٧٠١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Ethereum التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Ethereum

yer
YER
eth
ETH
١ YER٠٫٠٠٠٠٠١٢٣٣٥ ETH
٥ YER٠٫٠٠٠٠٠٦١٦٧٥ ETH
١٠ YER٠٫٠٠٠٠١٢٣٣٥ ETH
٢٥ YER٠٫٠٠٠٠٣٠٨٣٧٥ ETH
٥٠ YER٠٫٠٠٠٠٦١٦٧٥ ETH
١٠٠ YER٠٫٠٠٠١٢٣٣٥ ETH
٥٠٠ YER٠٫٠٠٠٦١٦٧٥ ETH
١٬٠٠٠ YER٠٫٠٠١٢٣٣٥ ETH
٥٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٦١٦٧٥ ETH
١٠٬٠٠٠ YER٠٫٠١٢٣٣٥ ETH

حوِّل Ethereum إلى الريال اليمني

eth
ETH
yer
YER
١ ETH٨١٠٬٧٠١ YER
٥ ETH٤٬٠٥٣٬٥٠٠ YER
١٠ ETH٨٬١٠٧٬٠١٠ YER
٢٥ ETH٢٠٬٢٦٧٬٥٠٠ YER
٥٠ ETH٤٠٬٥٣٥٬٠٠٠ YER
١٠٠ ETH٨١٬٠٧٠٬١٠٠ YER
٥٠٠ ETH٤٠٥٬٣٥٠٬٠٠٠ YER
١٬٠٠٠ ETH٨١٠٬٧٠١٬٠٠٠ YER
٥٬٠٠٠ ETH٤٬٠٥٣٬٥٠٠٬٠٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ ETH٨٬١٠٧٬٠١٠٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى ETH

1 YER = ٠ ETH

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Ethereum

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠١٢١٢٩٠٫٠٠٠٠٠١٣٨١٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠١٠٣٣٤٠٫٠٠٠٠٠١٠٢٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠١١٣١٩٠٫٠٠٠٠٠١١٩٣٠
التقلب
١٫٨٨٪؜٣٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
eth

ETH - Ethereum

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ethereum هو سعر الصرف للزوج ETH إلى USD. رمز العملة لـ Ethereum هو ETH. رمز العملة هو Ξ.

More Ethereum info

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