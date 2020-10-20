١ YER إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٦١٦٥٨٢٢٠ Spanish Peseta

1 ESP = ١٫٦٢١٨٤ YER

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Spanish Peseta

yer
YER
esp
ESP
١ YER٠٫٦١٦٥٨٢ ESP
٥ YER٣٫٠٨٢٩١ ESP
١٠ YER٦٫١٦٥٨٢ ESP
٢٥ YER١٥٫٤١٤٦ ESP
٥٠ YER٣٠٫٨٢٩١ ESP
١٠٠ YER٦١٫٦٥٨٢ ESP
٥٠٠ YER٣٠٨٫٢٩١ ESP
١٬٠٠٠ YER٦١٦٫٥٨٢ ESP
٥٬٠٠٠ YER٣٬٠٨٢٫٩١ ESP
١٠٬٠٠٠ YER٦٬١٦٥٫٨٢ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الريال اليمني

esp
ESP
yer
YER
١ ESP١٫٦٢١٨٤ YER
٥ ESP٨٫١٠٩٢٢ YER
١٠ ESP١٦٫٢١٨٤ YER
٢٥ ESP٤٠٫٥٤٦١ YER
٥٠ ESP٨١٫٠٩٢٢ YER
١٠٠ ESP١٦٢٫١٨٤ YER
٥٠٠ ESP٨١٠٫٩٢٢ YER
١٬٠٠٠ ESP١٬٦٢١٫٨٤ YER
٥٬٠٠٠ ESP٨٬١٠٩٫٢٢ YER
١٠٬٠٠٠ ESP١٦٬٢١٨٫٤ YER

مخطط YER إلى ESP

1 YER = ٠ ESP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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