١ YER إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٥٩٩٤٨٥٨١ الناكفا الإريترية

1 ERN = ١٦٫٦٨١٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الناكفا الإريترية

yer
YER
ern
ERN
١ YER٠٫٠٥٩٩٤٨٦ ERN
٥ YER٠٫٢٩٩٧٤٣ ERN
١٠ YER٠٫٥٩٩٤٨٦ ERN
٢٥ YER١٫٤٩٨٧١ ERN
٥٠ YER٢٫٩٩٧٤٣ ERN
١٠٠ YER٥٫٩٩٤٨٦ ERN
٥٠٠ YER٢٩٫٩٧٤٣ ERN
١٬٠٠٠ YER٥٩٫٩٤٨٦ ERN
٥٬٠٠٠ YER٢٩٩٫٧٤٣ ERN
١٠٬٠٠٠ YER٥٩٩٫٤٨٦ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى الريال اليمني

ern
ERN
yer
YER
١ ERN١٦٫٦٨١ YER
٥ ERN٨٣٫٤٠٤٨ YER
١٠ ERN١٦٦٫٨١ YER
٢٥ ERN٤١٧٫٠٢٤ YER
٥٠ ERN٨٣٤٫٠٤٨ YER
١٠٠ ERN١٬٦٦٨٫١ YER
٥٠٠ ERN٨٬٣٤٠٫٤٨ YER
١٬٠٠٠ ERN١٦٬٦٨١ YER
٥٬٠٠٠ ERN٨٣٬٤٠٤٫٨ YER
١٠٬٠٠٠ ERN١٦٦٬٨١٠ YER

مخطط YER إلى ERN

1 YER = ٠ ERN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٩٩٥٧٠٫٠٦٠٠٢٩
منخفض
٠٫٠٥٩٨٩٦٠٫٠٥٩٨٩٦
المتوسط
٠٫٠٥٩٩٣٣٠٫٠٥٩٩٣٢
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

More الناكفا الإريترية info

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